Οι Γάλλοι διοργανωτές προσκάλεσαν Ρώσους εκπροσώπους να συμμετάσχουν στην 80η επέτειο της D-Day από την απόβαση του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στη Νορμανδία, αλλά «έκοψαν» τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Πολλοί παγκόσμιοι ηγέτες όπως ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, συμπεριλαμβάνονται στη λίστα των καλεσμένων για τον εορτασμό στις αρχές Ιουνίου.

«Δεδομένων των συνθηκών, ο Πρόεδρος Πούτιν δεν θα κληθεί να λάβει μέρος στους εορτασμούς της απόβασης στη Νορμανδία», ανέφεραν οι διοργανωτές σύμφωνα με το γαλλικό ειδησεογραφικό πρακτορείο AFP.

Μια ρωσική αντιπροσωπεία, ωστόσο, προσκλήθηκε, αν και οι διοργανωτές δεν αποκάλυψαν ποιοι θα είναι οι Ρώσοι προσκεκλημένοι. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η τελετή θα τιμήσει «αυτούς που στάθηκαν όρθιοι, εκείνοι που υπέφεραν και εκείνοι που πολέμησαν και απελευθέρωσαν» .

Τον Ιούνιο του 1944, τα συμμαχικά στρατεύματα εισέβαλαν στις γερμανικές παραλίες της Νορμανδίας στην αρχή μιας χερσαίας εισβολής στην ηπειρωτική Ευρώπη που έληξε με νίκη επί των Ναζί το 1945. Η Σοβιετική Ένωση πολέμησε τις δυνάμεις του Αδόλφου Χίτλερ στο ανατολικό μέτωπο για χρόνια, ωθώντας τους σταδιακά να επιστρέψουν πριν φτάσουν επίσης στο Βερολίνο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πούτιν αποκλείεται από ένα παρόμοιο γεγονός καθώς δεν προσκλήθηκε στην 75η επέτειο της D-Day το 2019 , όπου παρευρέθηκαν πρόσωπα όπως η Τερέζα Μέι, η Βασίλισσα Ελισάβετ Β', ο Πρίγκιπας Κάρολος, η Άνγκελα Μέρκελ και ο Ντόναλντ Τραμπ .

Εκείνη την εποχή, ο Πούτιν δήλωσε ότι δεν τον ένοιαζε.

«Γιατί να με καλούν πάντα παντού; Τι είμαι, στρατηγός οπερέτας; Έχω αρκετά να κάνω εδώ, δεν είναι πρόβλημα», είπε στα πρακτορεία ειδήσεων, σύμφωνα με τη Le Figaro.

Ο Ρώσος πρόεδρος, ωστόσο, προσκλήθηκε στον εορτασμό της 70ης επετείου της D-Day το 2014 , παρά την παράνομη προσάρτηση της χερσονήσου της Κριμαίας της Ουκρανίας λίγους μήνες νωρίτερα.

«Μπορεί να έχουμε διαφορές με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αλλά δεν ξεχνάω και δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι ο ρωσικός λαός έδωσε εκατομμύρια ζωές» κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας Φρανσουά Ολάντ, ο οποίος είχε απευθύνει πρόσκληση στον Πούτιν το 2014 .

«Ιστορικά, η Γαλλία πάντα προσκαλούσε χώρες των οποίων τα στρατεύματα αποβιβάστηκαν στη Νορμανδία. Στο παρελθόν, η πρόσκληση είχε γίνει και στη Ρωσική Ομοσπονδία», δήλωσαν οι διοργανωτές.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.