Ορκωμοσία Ντόναλντ Τραμπ: Θα ζητήσει «επανάσταση της κοινής λογικής» στην ομιλία του

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα ζητήσει μια «επανάσταση της κοινής λογικής» κατά την εναρκτήρια ομιλία του, ανέφερε τη Δευτέρα η εφημερίδα Wall Street Journal επικαλούμενη αποσπάσματα από την προετοιμασμένο κείμενό του.



«Επιστρέφω στην προεδρία βέβαιος και αισιόδοξος ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας συναρπαστικής νέας εποχής εθνικής επιτυχίας. Μια παλίρροια αλλαγών σαρώνει τη χώρα. Το μήνυμά μου στους Αμερικανούς σήμερα είναι ότι είναι καιρός να δράσουμε ξανά με το θάρρος, το σθένος και τη ζωντάνια του μεγαλύτερου πολιτισμού της ιστορίας», αναμένεται να πει ο Τραμπ, σύμφωνα με δηλώσεις του που έφερε στο φως η WSJ.



Ο Τραμπ θα ορκιστεί ως πρόεδρος των ΗΠΑ τη Δευτέρα, εγκαινιάζοντας με τη δεύτερη θητεία του μια καταπληκτική «ολική επαναφορά» στην κεντρική πολιτική σκηνή, ίσως τη μεγαλύτερη έκπληξη στην αμερικανική ιστορία.

Θα ορκιστεί, υπό τον πρόεδρο του Ανώτατου Δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζον Ρόμπερτς, στις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδας. Αρχικά η τελετή επρόκειτο να πραγματοποιηθεί μπροστά από το Καπιτώλιο των ΗΠΑ όπως συνηθίζεται, αλλά τώρα θα πραγματοποιηθεί εντός του συγκροτήματος του Κογκρέσου, με τη δικαιολογία να είναι οι εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στην Ουάσινγκτον.



Ο Τραμπ σχεδιάζει να εκδώσει σωρεία εκτελεστικών διαταγμάτων μετά την ορκωμοσία του ως πρόεδρος τη Δευτέρα για να βάλει τη σφραγίδα της νέας διακυβέρνησής του σε θέματα που αφορούν από την ενέργεια μέχρι τη μετανάστευση.



Δύο πηγές που είναι εξοικειωμένες με τον σχεδιασμό, είπαν ότι περισσότερα από 100 τέτοια διατάγματα και οδηγίες θα μπορούσαν να εκδοθούν, αρχής γενομένης από την πρώτη μέρα, σε μια προσπάθεια που στον εσωτερικό κύκλο του είναι γνωστή ως «σοκ και δέος». Επίσης ο νέος πρόεδρος φέρεται να θέλει απευθείας συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για το ουκρανικό.

