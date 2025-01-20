Η Ρωσία ξεκίνησε έρευνα μετά τη δημοσιοποίηση πλάνων βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που φαίνεται να δείχνουν στρατονόμους να χτυπούν βάναυσα με κλομπ και να χρησιμοποιούν όπλα αναισθητοποίησης (τέιζερ) εναντίον στρατιωτών που επρόκειτο να πάνε στο μέτωπο, στην Ουκρανία.

Στα βίντεο, ένας άνδρας με στολή της ρωσικής στρατονομίας φαίνεται να περπατάει προς έναν από τους στρατιώτες και να τον χτυπάει μέχρι να πέσει στο έδαφος με γκλομπ ενώ εκστομίζει βρισιές εναντίον του και τον χτυπάει με τέιζερ.

Ένας άλλος στρατιώτης, που στηρίζεται σε μπαστούνι, φαίνεται στη συνέχεια να ξυλοκοπείται και να χρησιμοποιείται εναντίον του τέιζερ καθώς ο άνδρας με τη στολή της στρατονομίας του ζητάει να βγάλει τα ρούχα του.

Το βίντεο κυκλοφόρησε στην εφαρμογή Telegram από Ρώσους πολεμικούς ανταποκριτές, και η ημερομηνία δείχνει 16 Ιανουαρίου. Οι τοπικές αρχές δήλωσαν πως τα γεγονότα σημειώθηκαν σε μια μονάδα στην πόλη Κιζίλ, στην περιφέρεια Τούβα της νότιας Σιβηρίας.

Δεν είναι σαφές τι προκάλεσε αυτόν τον ξυλοδαρμό των στρατιωτών αλλά ρώσοι πολεμικοί ανταποκριτές ανέφεραν πως ήταν τραυματίες στρατιώτες που είχαν λάβει εξιτήριο από το νοσοκομείο για να επιστρέψουν στα μέτωπα στην Ουκρανία.

Military police in Tyva (Republic in south-central Siberia)🇷🇺 beat and torture with stun guns wounded soldiers cause they do not want to return to the front. pic.twitter.com/TXa4MfVfGG — Beautiful Russia (@BeRuzzia) January 19, 2025

Η περιφερειακή κυβέρνηση της Τούβα ανέφερε σε ανακοίνωση στον ιστότοπό της πως ξεκίνησε έρευνα μετά την ανάρτηση των βίντεο.

«Σε ένα από αυτά, στις 16 Ιανουαρίου 2025, καταγράφηκαν περιπτώσεις κακομεταχείρισης συμβασιούχων στρατιωτών στη στρατιωτική μονάδα υπ' αριθμόν 55115, περιλαμβανομένων ξυλοδαρμών και χρήσης όπλων αναισθητοποίησης προτού σταλούν στην SVO», ανέφερε η κυβέρνηση της Τούβα, επιστρατεύοντας το ακρωνύμιο που χρησιμοποιούν οι ρωσικές αρχές για να περιγράψουν αυτό που αποκαλούν επίσημα «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία.

«Οι δράστες έχουν ταυτοποιηθεί, προκαταρκτικός έλεγχος διενεργείται σε βάρος τους, και μια αξιολόγηση των συνθηκών του συμβάντος θα δημοσιοποιηθεί σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και οι δράστες θα τιμωρηθούν», ανακοίνωσε η περιφερειακή κυβέρνηση.

Το υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.