Ινδικό δικαστήριο επέβαλε σήμερα την ποινή της ισόβιας κάθειρξης στον εθελοντή της αστυνομίας Σαντζάι Ρόι, ο οποίος καταδικάσθηκε για τον βιασμό και τον φόνο μιας γιατρού στο νοσκομείο όπου εκείνη εργαζόταν στην Καλκούτα (Κολκάτα) της ανατολικής Ινδίας, το καλοκαίρι. Παράλληλα, απέρριψε αιτήματα να του επιβληθεί η θανατική ποινή, λέγοντας πως «δεν πρόκειται για σπάνιο έγκλημα».

Το πτώμα της 31χρονης γυναίκας βρέθηκε στις 9 Αυγούστου, μέσα σε αίθουσα διδασκαλίας στο κρατικό R G Kar Medical College and Hospital.

Συνάδελφοί της γιατροί απήργησαν για εβδομάδες ζητώντας δικαιοσύνη γι' αυτήν και καλύτερες συνθήκες ασφαλείας στα δημόσια νοσοκομεία, καθώς το έγκλημα προκάλεσε εθνική οργή για την απουσία ασφάλειας για τις γυναίκες.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία, η οποία ερεύνησε την υπόθεση, δήλωσε πως το έγκλημα ανήκει στην κατηγορία «των πιο σπάνιων από τα σπάνια» και ως εκ τούτου αξίζει να επιβληθεί στον Ρόι η ποινή του θανάτου.

«Δεν το θεωρώ από τα πιο σπάνια, από τα σπάνια εγκλήματα», δήλωσε ο δικαστής Ντας και καταδίκασε τον Ρόι σε ισόβια κάθειρξη για τις κατηγορίες του βιασμού και του φόνου. «Η ισόβια κάθειρξη σημαίνει κάθειρξη μέχρι το θάνατο».

Ο δικαστής δήλωσε πως κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για ένα σπανιότατο από τα πιο σπάνια εγκλήματα αφού εξέτασε τα στοιχεία και τις περιστάσεις που συνδέονται με αυτό. Πρόσθεσε ότι ο Ρόι μπορεί να ασκήσει έφεση σε δευτεροβάθμιο δικαστήριο.

Η ποινή ανακοινώθηκε ενώ το δικαστήριο ήταν γεμάτο ανθρώπους, καθώς ο δικαστής επέτρεψε σήμερα στο κοινό να παρακολουθήσει τη συνεδρίαση. Η εκδίκαση της υπόθεσης δεν ήταν ανοικτή για το κοινό.

Οι γονείς της γιατρού βρίσκονταν σήμερα στο δικαστήριο. Δεκάδες αστυνομικοί είχαν αναπτυχθεί στο δικαστικό συγκρότημα.

Οι γονείς είχαν πει νωρίτερα πως δεν είναι ικανοποιημένοι από τις έρευνες και πιστεύουν ότι στο έγκλημα εμπλέκονται περισσότερα πρόσωπα.

Ο δικηγόρος τους, ο Αμάρτια Ντέι, είπε σήμερα στο Ρόιτερς ότι ζήτησαν να επιβληθεί στον Ρόι η θανατική ποινή και ζήτησαν επίσης να προσαχθούν αυτοί που εμπλέκονται σ' αυτό που αποκάλεσαν «ευρύτερη συνωμοσία».

Γιατροί που διαδήλωσαν είχαν δηλώσει πως οι διαμαρτυρίες θα συνεχισθούν μέχρι να απονεμηθεί δικαιοσύνη.

Η ινδική ομοσπονδιακή αστυνομία επικαλέσθηκε 128 μάρτυρες στην έρευνά της, από τους οποίους 51 εξετάσθηκαν στη διάρκεια της δίκης αυτής που πραγματοποιήθηκε με ταχεία διαδικασία και άρχισε το Νοέμβριο.

Η αστυνομία είχε επίσης κατηγορήσει τον αστυνομικό, που είναι επικεφαλής του τοπικού αστυνομικού τμήματος, καθώς και τον επικεφαλής του κολεγίου, όταν έγινε το έγκλημα, για καταστροφή της σκηνής του εγκλήματος και παραποίηση στοιχείων.

