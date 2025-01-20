Νέος Ρώσος πρεσβευτής στην Ουάσινγκτον - «Μυστικό» ακόμα το όνομά του

Η Ρωσία ενημερώθηκε από τις ΗΠΑ ότι δόθηκε η έγκριση για τον διορισμό του νέου Ρώσου πρεσβευτή στην Ουάσινγκτον, δήλωσε σήμερα Ρώσος βουλευτής στην κρατική τηλεόραση.

Ο νέος πρεσβευτής ίσως διοριστεί επίσημα τις επόμενες εβδομάδες, δήλωσε ο Γκριγκόρι Καράσιν, επικεφαλής της Επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων στο Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, την άνω βουλή του ρωσικού Κοινοβουλίου.

«Η συμφωνία δεν έχει ακόμα παραληφθεί», δήλωσε στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών.

Ούτε ο Καράσιν, ούτε η Ζαχάροβα κατονόμασαν τον νέο πρεσβευτή.

Ωτσόσο, δημοσίευμα της εφημερίδας Kommersant τον περασμένο Νοέμβριο ανέφερε ότι η Ρωσία θα διορίσει τον Αλεξάντερ Νταρτσίεφ, αυτή τη στιγμή επικεφαλής της διεύθυνσης Βόρειας Αμερικής στο υπουργείο Εξωτερικών, νέο πρεσβευτή της στην Ουάσινγκτον.

Ο τελευταίος Ρώσος πρεσβευτής στις ΗΠΑ, ο Ανατόλι Αντόνοφ, αποχώρησε από τη θέση του τον Οκτώβριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

