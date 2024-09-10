Ώρα debate για Τραμπ και Χάρις

Της Αθηνάς Παπακώστα

Οι τηλεμαχίες είναι απρόβλεπτες. Αρκεί κανείς να ρωτήσει τον Τζο Μπάιντεν. Με αυτά τα λόγια, σε ανάλυσή του, το βρετανικό δίκτυο BBC προσπαθεί να περιγράψει τη δυναμική του πρώτου - και ίσως και τελευταίου - προεδρικού debate ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και της Κάμαλα Χάρις.

Οι δύο υποψήφιοι για τον Λευκό Οίκο θα κονταροχτυπηθούν στη Φιλαδέλφεια, τη μεγαλύτερη πόλη της πολιτείας - κλειδί, Πενσυλβάνια απόψε τα ξημερώματα, ώρα Ελλάδος και η αναμέτρησή τους θα μεταδοθεί από το αμερικανικό δίκτυο ABC News.

Για την αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών αυτό θα είναι το ντεμπούτο της σε τηλεοπτικό προεδρικό ντιμπέιτ, ενώ για τον τέως πρόεδρο της χώρας θα είναι η έκτη φορά που θα ανέβει στη σκηνή με σκοπό να συνθλίψει πολιτικά τον αντίπαλό του. Και για τους δύο, όμως, θα είναι η πρώτη φορά που θα βρεθούν αντιμέτωποι.

Στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών επικρατεί νευρικότητα. Από τη μία, η απειρία της Χάρις και η τελευταία δημοσκόπηση των Times της Νέας Υόρκης που απέδειξε ότι η δυναμική της αντιπροέδρου των ΗΠΑ μπορεί να εξασθενήσει και, από την άλλη, ένας αντίπαλος ατρόμητος επικοινωνιακά, απρόβλεπτος στον βωμό του θεάματος και ερωτευμένος με τον εαυτό του. Ένας μετρ της προβολής και της προσβολής.

Όχι άδικα, λοιπόν, η Κάμαλα Χάρις πέρασε την τελευταία εβδομάδα κλεισμένη σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου στην Πενσυλβάνια διαβάζοντας και κάνοντας πρόβες. Σύμφωνα με το BBC, κορυφαίοι της σύμβουλοι στέκονται δίπλα της παριστάνοντας τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ προηγούμενες εμφανίσεις του σε ντιμπέιτ τίθενται στο μικροσκόπιο.

Επιτυχία για την Χάρις δεν θα είναι απλώς να νικήσει στο ντιμπέιτ, αλλά ο τέως πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών να χάσει σε αυτό και για να επιτευχθεί ο στόχος θα πρέπει ο Ντόναλντ Τραμπ να μην παραμείνει απλώς πιστός στον πολιτικό του χαρακτήρα, αλλά να ξεχάσει αμέσως όποια στρατηγική έχει χαράξει το επιτελείο του, να βγει εκτός «σεναρίου» και να είναι ο πιο τραμπικός εαυτός του.

Από την πλευρά του, ο 45ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών θα θελήσει να αποδείξει ότι εξακολουθεί να ελέγχει την προεκλογική κούρσα.

Αναλυτές περιμένουν ότι θα ακολουθήσει μία σκληρή και επιθετική ρητορική ιδίως στο θέμα του μεταναστευτικού με το επιτελείο του όμως, πράγματι, να φοβάται μην τυχόν θυμώσει και καταλήξει να επαναλάβει τα λάθη του ντιμπέιτ το 2020 απέναντι στον Τζο Μπάιντεν.

Και οι δύο υποψήφιοι γνωρίζουν την κρισιμότητα της Πενσυλβάνια όπου και θα διεξαχθεί το ντιμπέιτ.

Στις τελευταίες δύο προεδρικές εκλογικές αναμετρήσεις όποιος κέρδισε αυτή την αμφίρροπη πολιτεία (swing state) κέρδισε και τον Λευκό Οίκο, ενώ κανείς υποψήφιος Δημοκρατικός δεν εξελέγη πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών από το 1948 κι έπειτα χωρίς να έχει αναδειχθεί πρώτα νικητής σε αυτή.

