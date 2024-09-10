Τρεις αστυνομικοί που διώκονται ποινικά για τον ξυλοδαρμό που οδήγησε στον θάνατο αφροαμερικανού νέου, του Τάιρ Νίκολς, τον Ιανουάριο του 2023 στο Μέμφις, στις νότιες ΗΠΑ, οδηγήθηκαν χθες Δευτέρα σε δικαστήριο για την πρώτη ημέρα της διαδικασίας σε βάρος τους που κινήθηκε από τη δικαιοσύνη σε ομοσπονδιακό επίπεδο.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις, αναγκάζοντας τον Λευκό Οίκο να αντιδράσει, καθώς υπήρχαν φόβοι πως θα ξεσπούσαν νέα επεισόδια έπειτα από τη δημοσιοποίηση βίντεο που απαθανάτιζαν τον βάρβαρο ξυλοδαρμό του 29χρονου από τους πέντε αστυνομικούς — είναι όλοι τους Αφροαμερικανοί.

Ο Τάιρ Νίκολς πέθανε τρεις ημέρες αργότερα σε νοσοκομείο.

Η δίκη, που αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες, άρχισε χθες με τη επιλογή των ενόρκων, διαδικασία που καθυστέρησε η εξέταση διαφόρων προκαταρκτικών αιτημάτων, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

Οι πέντε αστυνομικοί —αποτάχτηκαν και τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις από τις αρχές της πολιτείας Τενεσί— μπήκαν στο στόχαστρο της ομοσπονδιακής δικαιοσύνης, που τους απήγγειλε τέσσερις κατηγορίες. Οι δύο αποδέχτηκαν να ομολογήσουν την ενοχή τους, τον Νοέμβριο και τον Αύγουστο.

Αφού ολοκληρωθεί η ομοσπονδιακή δίκη, θα προσαχθούν κατόπιν ενώπιον της δικαιοσύνης της πολιτείας.

Τέσσερα και πλέον μετά τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ, του Αφροαμερικανού που πέθανε σε επέμβαση της αστυνομίας, επεισόδιο το οποίο συγκλόνισε τη χώρα κι όλο τον κόσμο και πυροδότησε σειρά μαζικών κινητοποιήσεων και επεισοδίων, στις ΗΠΑ συνεχίζουν να καταγράφονται πολλές υποθέσεις υπέρμετρης αστυνομικής βίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

