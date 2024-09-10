Η Ρωσία λέει πως κατέρριψε 71 drones της Ουκρανίας – Νέα ρωσική επιδρομή στο Κίεβο

Στοιχεία της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν τουλάχιστον 71 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, κατά τις αρχές και το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Στην ρωσική περιφέρεια Μπριάνσκ, που γειτνιάζει με την Ουκρανία, «59 εχθρικά εναέρια οχήματα χωρίς πιλότο αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν», ανέφερε ο Αλεξάντερ Μπογκομάζ, ο περιφερειάρχης, μέσω Telegram, προσθέτοντας πως «δεν αναφέρθηκαν ούτε θύματα ούτε ζημιές».

Άλλα δέκα ουκρανικά drones καταστράφηκαν τη νύχτα στην περιφέρεια της Μόσχας, γνωστοποίησε επίσης μέσω Telegram ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε πολυώροφο κτίριο κοντά στη Μόσχα, στον ενδέκατο και στον δωφέκατο όροφο, και επιχειρούν πυροσβέστες επιτόπου.

Στην περιοχή Νταμαντιένταβα, όπου βρίσκεται ένα από τα μεγάλα αεροδρόμια της πρωτεύουσας, έσπευσαν στοιχεία των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, ανέφερε ο δήμαρχος Σαμπιάνιν.

Το ομώνυμο αεροδρόμιο βρίσκεται περίπου 50 χιλιόμετρα νότια του Κρεμλίνου.

Τρία αεροδρόμια της Μόσχας ανέστειλαν για ακόμη ένα βράδυ τις αναχωρήσεις και τις αφίξεις εξαιτίας της ουκρανικής επιδρομής, σύμφωνα με τους ιστότοπούς τους.

Δυο ουκρανικά drones αναχαιτίστηκαν στην περιφέρεια Τούλα, νότια της Μόσχας, μετέδωσε το TASS. Υπήρξαν ζημιές σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων, πάντως «όχι απώλειες», ανέφεραν οι αρχές εκεί, σύμφωνα με το πρακτορείο, που τόνισε πως «η κατάσταση είναι υπό έλεγχο», επικαλούμενο τοπικούς αξιωματούχους.

Η Ρωσία ανακοινώνει στην πράξη καθημερινά την καταστροφή ουκρανικών drones που εξαπολύονται εναντίον εγκαταστάσεων στο έδαφός της. Το Σάββατο, το Κίεβο ανέλαβε την ευθύνη για πλήγμα σε αποθήκη πυρομαχικών στην παραμεθόρια περιφέρεια Βαρόνεζ.

Στην Ουκρανία, η στρατιωτική διοίκηση Κιέβου ανακοίνωσε πως για ακόμη ένα βράδυ ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για να αποκρούσει επιδρομή ρωσικών drones στην περιφέρεια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.