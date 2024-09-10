Ο διευθυντής της αστυνομίας στο Ελ Σαλβαδόρ, ο οποίος συγκαταλεγόταν στις σημαντικότερες μορφές του λεγόμενου πολέμου κατά των συμμοριών, σκοτώθηκε όταν συνετρίβη ελικόπτερο, ενώ την ίδια τύχη είχαν αστυνομικοί, στρατιωτικοί, αξιωματούχος του υπουργείου Δικαιοσύνης και συλληφθείς φυγάς, κατηγορούμενος για κατάχρηση, ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα οι αρχές του κράτους της κεντρικής Αμερικής.

Ο αρχηγός της αστυνομίας Μαουρίσιο Αριάσα συνόδευε τον Μανουέλ Κότο, τον πρώην επικεφαλής χρηματοπιστωτικού οργανισμού, κατηγορούμενο για κατάχρηση κεφαλαίων, που συνελήφθη προχθές Κυριακή στην Ονδούρα.

Οι δυο τους επιβιβάστηκαν, μαζί με άλλους αστυνομικούς, στρατιωτικούς και αξιωματούχο, σε ελικόπτερο του στρατού, που όμως συνετρίβη σε τομέα του Σαν Εδουάρδο, 180 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πρωτεύουσας Σαν Σαλβαδόρ, γνωστοποίησαν οι ένοπλες δυνάμεις μέσω X.

«Με λύπη μας ανακοινώνουμε τον θάνατο όλων όσοι επέβαιναν» στο ελικόπτερο, σημείωσαν.

Η αστυνομία τόνισε πως ο υποδιευθυντής του τμήματος ερευνών εγκλημάτων Ρομούλο Πομπίλιο Ρομέρο, καθώς και υπαξιωματικός, ο Άμπελ Αντόνιο Αρέβαλο, σκοτώθηκαν επίσης.

Ενώ σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Canal 10, ο διευθυντής επικοινωνίας του υπουργείου Δικαιοσύνης είναι επίσης ανάμεσα στα θύματα του δυστυχήματος.

Τα αίτια της συντριβής δεν είναι ακόμη σαφή. Στην περιοχή επικρατούσαν κακές καιρικές συνθήκες, σημειώνονταν βροχοπτώσεις πριν από το δυστύχημα.

Ο πρόεδρος του Σαλβαδόρ, ο Ναγίμπ Μπουκέλε, υποσχέθηκε ότι θα διενεργηθεί έρευνα «σε βάθος» μέσω X και πρόσθεσε πως θα ζητήσει «διεθνή βοήθεια».

Ο πρόεδρος Μπουκέλε, πολύ δημοφιλής στη χώρα του εξαιτίας του λεγόμενου πολέμου κατά των συμμοριών, που όμως επικρίνεται από υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, απέτισε φόρο τιμής στον αρχηγό της αστυνομίας, τονίζοντας πως διαδραμάτισε κεφαλαιώδη ρόλο στην αποκατάσταση «της ειρήνης και της ασφάλειας για τον λαό μας».

«Δεν ήταν ο οποιοσδήποτε διευθυντής της αστυνομίας», χειρίστηκε «το σχέδιο για τον έλεγχο της επικράτειας, το καθεστώς εκτάκτου ανάγκης και τον πόλεμο εναντίον των συμμοριών», συνέχισε. «Θα κάνουμε έρευνα μέχρι τέλους, αλλά τίποτα δεν μπορεί να μας φέρει πίσω τον εθνικό μας ήρωα», πρόσθεσε ο αρχηγός του κράτους.

Ο Μανουέλ Κότο, φυγάς στην Ονδούρα, όπου συνελήφθη και παραδόθηκε στη σαλβαδοριανή αστυνομία, αντιμετώπιζε κατηγορίες για κατάχρηση 35 εκατ. δολαρίων όταν ήταν διευθυντής του πιστωτικού θεσμού COSAVI.

Συνελήφθη ενώ κατευθυνόταν με αυτοκίνητα, συνοδευόμενος από «διακινητή ανθρώπων» προς τις ΗΠΑ, ανέφερε ο υπουργός Ασφάλειας της Ονδούρας, ο Γουστάβο Σάντσες.

Το βράδυ της Κυριακής, ο διευθυντής της αστυνομίας Αριάσα μετέβη στα σύνορα των δύο χωρών, στο Ελ Αματίγιο, για να παραλάβει προσωπικά τον φυγά.

Ο πρόεδρος Μπουκέλε, που άρχισε τη δεύτερη θητεία του τον Ιούνιο, μετά τη θριαμβευτική επανεκλογή του —άνευ προηγουμένου, ως τώρα το Σύνταγμα δεν επέτρεπε ο αρχηγός του κράτους να διεκδικεί δεύτερη συναπτή θητεία—, παραμένει εξαιρετικά δημοφιλής χάρη κυρίως στον αγώνα εναντίον των «μάρας» μετά την επιβολή κατάστασης εκτάκτου ανάγκης τον Μάρτιο του 2022, που παραμένει σε ισχύ από το 2022 και επιτρέπει ιδίως συλλήψεις χωρίς εντάλματα.

Σχεδόν 82.000 άνθρωποι που φέρονται να είναι μέλη συμμοριών οδηγήθηκαν στις φυλακές σε κάπου δυόμισι χρόνια. Ωστόσο οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων επικρίνουν τις μεθόδους της κυβέρνησης του κ. Μπουκέλε, καταγγέλλοντας τις αθρόες φυλακίσεις αθώων, τους δεκάδες θανάτους υπό κράτηση, ευρύτερα τις συνθήκες εγκλεισμού, και το πλήγμα στο κράτος δικαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

