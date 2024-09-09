Ο Ντόναλντ Τραμπ λίγο πριν το ντιμπέιτ με την Κάμαλα Χάρις, επιμένει στον εξτρεμισμό που επιδεικνύει διαχρονικά εξαπολύοντας απειλές, εμμένοντας σε θεωρίες συνωμοσίας και δίνοντας μια γεύση για το πώς θα μπορούσε να μοιάζει η επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, σε περίπτωση νίκης του.

Ο Τραμπ απείλησε ότι θα φυλακίσει εκλογικούς αντιπροσώπους που θα συμμετάσχουν στην εκλογική διαδικασία εάν ο ίδιος κρίνει ότι έχουν διαπράξει «απάτη», επιμένοντας παράλληλα να μην αναγνωρίζει το αποτέλεσμα των εκλογών στην Πενσυλβάνια.

Σταθερός στον ακραίο λόγο που εκφράζει διαχρονικά, ο πρώην πρόεδρος μεταξύ άλλων έχει δεσμευτεί να δώσει χάρη στους ταραχοποιούς της 6ης Ιανουαρίου, μιλά εναντίον των γυναικών που τον έχουν κατηγορήσει για σεξουαλική παρενόχληση ενώ τις τελευταίες ημέρες μοιάζει να παραληρεί γεγονός που εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ψυχική του κατάσταση, αναφέρει το CNN.

Ωστόσο, νέα δημοσκόπηση πριν από την αναμέτρηση της Τρίτης στη Φιλαδέλφεια δείχνει ότι η κούρσα είναι «στενή», σχεδόν ισόπαλη, σε εθνικό επίπεδο, υποδηλώνοντας ότι η δυναμική της Χάρις μετά την αντικατάσταση του προέδρου Τζο Μπάιντεν δεν έχει οδηγήσει σε ασφαλές προβάδισμα.

Η μάχη στήθος με στήθος καθιστά το ντιμπέιτ της Τρίτης - το πρώτο μετά την τηλεοπτική αναμέτρηση του Ιουνίου στο CNN που οδήγησε στην απόσυρση της υποψηφιότητας του Μπάιντεν – το πιο κρίσιμο γεγονός στην τελική ευθεία των εκλογών.



Γιατί η Χάρις χρειάζεται «υπεράνθρωπη συγκέντρωση» απέναντι στον Τραμπ

Ο τρόπος που προετοιμάζεται κάθε υποψήφιος υπογραμμίζει τα διαφορετικά κριτήρια με τα οποία θα επιλέξουν οι Αμερικανοί τον Νοέμβριο και την έντονη αντίθεση στο ύφος της προεδρίας ανάλογα με τον νικητή.

Η Χάρις βρίσκεται στο Πίτσμπουργκ όπου προετοιμάζεται για το ντιμπέιτ. Η επιλογή της Πενσυλβάνια για προετοιμασία τονίζει την κρίσιμη σημασία μιας πολιτείας που σχεδόν σίγουρα χρειάζεται για να κερδίσει την προεδρία.

Ο υπουργός Μεταφορών Πιτ Μπούτιτζετζ εκτιμά ότι μία από τις προκλήσεις που αναμένεται να αντιμετωπίσει η Κάμαλα Χάρις είναι η πληθωρικότητα του Ντόναλντ Τραμπ. «Θα χρειαστεί σχεδόν υπεράνθρωπη συγκέντρωση και πειθαρχία για να αντιμετωπίσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ σε μια συζήτηση», δήλωσε ο Μπούτιτζετζ στο CNN. «Δεν είναι ένας θεωρητικός προβληματισμός, όχι επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ είναι μάστορας στην εξήγηση πολιτικών ιδεών και πώς θα καλυτερέψει τη ζωή των ανθρώπων. Είναι επειδή είναι δεξιοτέχνης στο να παίρνει οποιαδήποτε μορφή και να επιβάλλεται τηλεοπτικά».

Μια δημοσκόπηση των New York Times/Siena College που δημοσιεύτηκε την Κυριακή έδειξε ότι το 28% των πιθανών ψηφοφόρων θέλει να μάθει περισσότερα για τη Χάρις, σε αντίθεση με μόλις το 9% που λέει το ίδιο για τον αντίπαλό της. Αυτό παρουσιάζει πιθανά περιθώρια αύξησης των ποσοστών της αντιπροέδρου. Αλλά αντιμετωπίζει επίσης πιέσεις να εξηγήσει τις πολιτικές ανατροπές που προτάσσει σε ζητήματα όπως η μετανάστευση και το fracking, ενώ καλείται να δείξει μεγαλύτερη ακρίβεια από ό,τι σε συνεντεύξεις στα πρώτα χρόνια της αντιπροεδρίας της. Και η απροθυμία της να υποβληθεί σε μεγάλες συνεντεύξεις στα μέσα ενημέρωσης -εκτός από μια τελευταία αυτόν τον μήνα στο CNN- σημαίνει ότι η Χάρις που μερικές φορές έχει δυσκολευτεί να αρθρώσει συνεκτικά επιχειρήματα σε καταστάσεις υψηλής πίεσης μπαίνει στη συζήτηση χωρίς ιδιαίτερη εμπειρία.

Ο εξτρεμισμός του Τραμπ

Οι Ρεπουμπλικάνοι υποστηρικτές του Τραμπ τον παροτρύνουν εδώ και μέρες να εστιάσει σε ζητήματα όπως η οικονομία, η μετανάστευση και η εθνική ασφάλεια και να αποφύγει την ενοχλητική συμπεριφορά που θα μπορούσε να ενισχύσει το επιχείρημα της Χάρις ότι είναι καιρός η χώρα να φύγει από την πικρία και το χάος που ο ίδιος εκπροσωπεί για πολλούς ψηφοφόρους. Η θεωρία του GOP είναι ότι η Χάρις, ως βασικό μέλος μιας αντιδημοφιλούς κυβέρνησης, δεν είναι κατάλληλη να ενεργήσει ως παράγοντας πολιτικής αλλαγής.

Αλλά η συμπεριφορά του Τραμπ ενόψει της συζήτησης εγείρει ανησυχίες ότι θα χαλάσει το πολιτικό αφήγημα που διατύπωσε ο γερουσιαστής Τομ Κότον. Ο Ρεπουμπλικανός του Αρκάνσας δήλωσε την Κυριακή: «Οι άνθρωποι θυμούνται ότι, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν στην εξουσία, οι τιμές ήταν χαμηλές, οι μισθοί ήταν υψηλοί, είχαμε ειρήνη και σταθερότητα σε όλο τον κόσμο». Και πρόσθεσε: «Η Κάμαλα Χάρις, ως αντιπρόεδρος, μας έφερε ρεκόρ πληθωρισμού. Έχουμε ανοιχτά νότια σύνορα και έχουμε πόλεμο παντού στον κόσμο».

Ο Τραμπ, ωστόσο, δεν ήταν διατεθειμένος να συγκρατηθεί τις τελευταίες ημέρες.

Συνεχίζοντας τις ακραίες επιθέσεις, ο πρώην πρόεδρος το Σάββατο χρησιμοποίησε το δίκτυό του Truth Social για να εξαπολύσει απειλές, προειδοποιώντας: «ΟΤΑΝ ΚΕΡΔΙΣΩ, εκείνοι οι άνθρωποι που διέπραξαν απάτη θα διωχθούν στο μέγιστο βαθμό του Νόμου, ο οποίος θα περιλαμβάνει μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης για να μην επαναληφθεί αυτή η Διαφθορά της Δικαιοσύνης». Επιτέθηκε σε «Δικηγόρους, πολιτικούς λειτουργούς, δωρητές, παράνομους ψηφοφόρους και διεφθαρμένους εκλογικούς αξιωματούχους» που είπε ότι θα διωχθούν σε βαθμό που δεν έχει ξαναδεί η χώρα.

Δεν υπάρχουν στοιχεία ότι οι εκλογές του 2020 ήταν προϊόν απάτης. Οι πολλαπλές νομικές προκλήσεις του Τραμπ απορρίφθηκαν από τους δικαστές και ακόμη και ο ίδιος ο γενικός εισαγγελέας του, Γουίλιαμ Μπαρ, είπε ότι δεν υπήρξε εκτεταμένη νοθεία.

Οι προειδοποιήσεις του Τραμπ δείχνουν επίσης ότι εάν ανακτήσει την εξουσία, είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα την χρησιμοποιήσει για να απορρίψει την υπόθεση του ειδικού εισαγγελέα Τζακ Σμιθ στην Ουάσιγκτον, DC, και θα προσπαθήσει να αποτρέψει τη δίκη του στην Τζόρτζια.

Η προετοιμασία για το ντιμπέιτ του Τραμπ είναι η πιο ανορθόδοξη από κάθε σύγχρονο προεδρικό υποψήφιο.

Σε άλλες δημόσιες εμφανίσεις τις τελευταίες ημέρες, ο πρώην πρόεδρος έχει εκδηλώσει τις πιο άγριες πλευρές του χαρακτήρα του προκειμένου να ευχαριστήσει τους υποστηρικτές του, αλλά η συμπεριφορά του εγείρει ερωτήματα για το εάν έχει την πειθαρχία και τη σαφήνεια της σκέψης που παραδοσιακά συνδέονται με την προεδρία.

Την Παρασκευή, σε μια ασυνήθιστη τηλεοπτική του εμφάνιση στη Νέα Υόρκη , προέβη σε σαφείς εκτιμήσεις των ισχυρισμών για ανάρμοστη συμπεριφορά εις βάρος του από γυναίκες - μέρος μιας ευρύτερης σειράς ισχυρισμών ότι είναι αθώο θύμα της δικαιοσύνης. Οι ισχυρισμοί του φαίνεται απίθανο να βελτιώσουν τη θέση του μεταξύ των γυναικών ψηφοφόρων, στις οποίες υπολείπεται της Χάρις κατά 11 μονάδες, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση των New York/Times Siena.

Σε μια συγκέντρωση στο Ουισκόνσιν το Σάββατο, επαίνεσε τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν ως «σκακιστή».

Παράλληλα δεσμεύτηκε να δώσει χάρη σε άτομα που καταδικάστηκαν και φυλακίστηκαν «από το καθεστώς Χάρις» επειδή προσπάθησαν να ανατρέψουν τις εκλογές στις 6 Ιανουαρίου.

Κάποια στιγμή, ο Τραμπ ανέφερε λανθασμένα τον πρωτοπόρο της SpaceX και της Tesla, Έλον Μασκ, ως «Leon». Όταν ο Μπάιντεν έκανε τέτοια ολισθήματα, ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του υποστήριζαν συχνά ότι η πνευματική οξύτητα του προέδρου ήταν υπό αμφισβήτηση.

Αλλά οι απεριόριστες δημόσιες εμφανίσεις του 78χρονου Τραμπ και η προφανής πίστη σε φαντασιώσεις και αναπόδεικτα γεγονότα εγείρουν επίσης ερωτήματα σχετικά με την ικανότητά του να υπηρετεί ως πρόεδρος .

Η ολοένα και πιο στενή σχέση του Τραμπ με τον Μασκ είναι επίσης ενδεικτική για μια πιθανή δεύτερη θητεία του πρώην προέδρου. Η υπόσχεσή του να βάλει τον Μασκ επικεφαλής σε μια προσπάθεια να μειώσει τους κυβερνητικούς κανονισμούς θα σήμαινε ότι ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου θα είχε την ευκαιρία να αναδιαμορφώσει τους ομοσπονδιακούς κανόνες και τις διασφαλίσεις σε μια εποχή που οι επιχειρήσεις του έχουν τεράστια συμφέροντα που μπορούν να επηρεαστούν από την κυβέρνηση. Αυτό θα δημιουργούσε αντιπαραθέσεις περί σύγκρουσης συμφερόντων που θα επισκίαζαν εκείνες που αντιμετώπισε ο Ρεπουμπλικανός υποψήφιος στην πρώτη του θητεία.

Παρά τα νέα στοιχεία για τον ταραχώδη χαρακτήρα του Τραμπ και την επιτυχία που είχε μέχρι στιγμής η Χάρις στη βελτίωση των ποσοστών στην κούρσα, η τελευταία δημοσκόπηση δεν δείχνει ξεκάθαρο ηγέτη μεταξύ τους. Η Χάρις έχει κατά μέσο όρο 49%, ενώ ο Τραμπ έχει 47% στην τελευταία δημοσκόπηση του CNN, η οποία περιλαμβάνει έρευνες που διεξήχθησαν μεταξύ 23 Αυγούστου και 6 Σεπτεμβρίου.



Πηγή: skai.gr

