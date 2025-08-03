Ο OPEC+ συμφώνησε επί της αρχής στην αύξηση της ημερήσιας παραγωγής πετρελαίου κατά 548.000 βαρέλια τον Σεπτέμβριο, δήλωσαν σήμερα δύο πηγές του οργανισμού που ολοκληρώνει τη χαλάρωση του μεγαλύτερο πακέτου περικοπών της πετρελαϊκής παραγωγής του, μετά από τον φόβο για περαιτέρω προβλήματα στον πετρελαϊκό εφοδιασμό από τη Ρωσία.

Μία σχετική απόφαση αναμένεται να ληφθεί σε μία συνάντηση που έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στις 14:00 (ώρα Ελλάδος) σήμερα μετά το μεσημέρι.

Η εξέλιξη αυτή δρομολογείται μετά από τις εκφρασμένες απαιτήσεις των ΗΠΑ προς την Ινδία για τον τερματισμό της αγοράς πετρελαίου από τη Ρωσία, καθώς η Ουάσινγκτον αναζητεί τρόπους, προκειμένου να πιέσει τη Μόσχα για την επίτευξη μιας συμφωνίας ειρήνευσης στην Ουκρανία.

Η επιβολή νέων κυρώσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πιέσει τα κρατικά διυλιστήρια της Ινδίας να αναστείλουν τις αγορές ρωσικού πετρελαίου.

