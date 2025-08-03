Συνεχή υψηλά, σερί θετικών αποδόσεων, θετική εικόνα κερδοφορίας και αύξηση των συναλλαγών συνθέτουν ένα θετικό σκηνικό στη χρηματιστηριακή αγορά η οποία συμπλήρωσε εννέα μήνες ανόδου, ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ στα χρηματιστηριακά χρονικά.

Στη διάρκεια των εννέα τελευταίων μηνών, από τις αρχές Νοεμβρίου 2024 έως και τέλη Ιουλίου 2025, ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης κατέγραψε συνολικά κέρδη 44,26%, ενώ ο τραπεζικός δείκτης έκλεισε το 9μηνο με κέρδη 88,48%. Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς έχει αυξηθεί κατά 27 δισ.ευρώ το τελευταίο 9μηνο και εκτινάχθηκε στα 133 ,681 δισ. ευρώ, επίπεδα που αποτελούν την υψηλότερη αποτίμηση της αγοράς από το 2007.

To χρηματιστήριο συνεχίζει την ανοδική του πορεία και το 2025, με τον βασικό χρηματιστηριακό δείκτη να βρίσκεται σε επίπεδα του Απριλίου 2010. Ο Τραπεζικός δείκτης έχει γυρίσει στο 2015, ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης στο 2011 και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης στο 2010.

Στα τέσσερα τελευταία θετικά έτη, το ελληνικό χρηματιστήριο βρισκόταν στο top-5 των παγκοσμίων αγορών, ενώ στο κλείσιμο του 7μήνου 2025 ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε στην πρώτη θέση της κατάταξης των παγκοσμίων αγορών για το 2025, μία «ανάσα» από το ορόσημο των 2.000 μονάδων, σε υψηλά 15 ετών, ενώ ο τραπεζικός δείκτης βρίσκεται σε υψηλά 10 ετών. Την ίδια ώρα η συναλλακτική δραστηριότητα βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από το 2009 με τη μέση ημερησία αξία συναλλαγών το 2025 να βρίσκεται στα 197,7 εκατ,. ευρώ από 140 εκατ, το 2024, αυξημένη κατά 35%.

Ισχυρή συνεχίζει να είναι η παρουσία των ξένων επενδυτών στην ελληνική αγορά, με τη συμμετοχή της στην Κεφαλαιοποίηση να είναι στο 68,1% και στη συναλλακτική δραστηριότητας στο 61,5%, ενώ είναι το 2025 είναι αγοραστές μα εισροές 387 εκατ. ευρώ και 1,384 δισ. την τριετία 2022- 2025.

Οι εγχώριοι και διεθνείς επενδυτικοί οίκοι παραμένουν θετικοί για την ελληνική αγορά, ως αποτέλεσμα του σταθερού πολιτικού και μακροοικονομικού περιβάλλοντος, των ισχυρών εταιρικών αποτελεσμάτων καθώς και των ελκυστικών αποτιμήσεων. Η ανοδική πορεία αναμένεται όπως τονίζουν θα συνεχιστεί και στο β' εξάμηνο, εάν δεν υπάρξει δραματική επιδείνωση του κλίματος στις διεθνείς αγορές.

Η ανοδική κίνηση της αγοράς βρίσκει στηρίγματα:

Στο ότι η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, παρά την άνοδο, παραμένει ελκυστική, εάν κάποιος δίνει τη σχέση κεφαλαιοποίησης της αγοράς σε σχέση με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδος. Με βάση την εκτίμηση για ΑΕΠ στα 240 δισ. ευρώ το 2025 η κεφαλαιοποίηση της χρηματιστηριακής αγοράς, η οποία ανέρχεται στα 133 δισ. ευρώ, αντιστοιχεί λίγο υψηλότερα από το 50% του ΑΕΠ. Η Alpha Finance επισημαίνει ότι η Ελληνική αγορά εξακολουθεί να διαπραγματεύεται με discount περίπου 20% έναντι του μέσου όρου 20ετίας και 30-40% έναντι των Stoxx 600 και MSCI EM, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει ακόμη σημαντικό περιθώριο.

Στο ισχυρό αναπτυξιακό story της ελληνικής οικονομίας. Η ελληνική οικονομία διαθέτει τουλάχιστον για τα επόμενα χρόνια έναν "ελεύθερο διάδρομο" ανάπτυξης σε συνθήκες δημοσιονομικής σταθερότητας. Η Ελληνική Οικονομία θα είναι και το 2025, μια από τις πρώτες σε ανάπτυξη στην Ε.Ε. Η κατεύθυνση κεφαλαίων από τις ΗΠΑ και όχι μόνο που παρατηρείται προς την Ευρώπη ευνοεί το Χ.Α., καθώς εμφανίζει υψηλότερη ανάπτυξη από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Στη δημοσιονομική σταθερότητα. η πορεία των δημοσιονομικών στοιχείων βρίσκεται σε τροχιά υπεραπόδοσης υποστηρίζοντας το σενάριο μια θετικής αναθεώρησης των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας.

Στη δυναμική που έχει δημιουργήσει η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και κυρίως στην αγορά των ομολόγων. Τα ελληνικά ομόλογα παρουσιάζονται ιδιαίτερα ανθεκτικά, όταν εκδηλώνεται παγκόσμιο «ξεπούλημα» στις αγορές ομολόγων.

Η υψηλή κερδοφορία των εισηγμένων εταιρειών στηρίζει τις αποτιμήσεις των μετοχών.

Η προοπτική της αναβάθμισης της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στις ανεπτυγμένες αγορές. Την αναβάθμιση του ελληνικού χρηματιστηρίου σε αναπτυγμένη αγορά από έναν τουλάχιστον διεθνή επενδυτικό οίκο μέσα στο 2025 εκφράζει η διοίκηση του Χ.Α εκτιμώντας πως οι σχετικές πιθανότητες επιτυχίας υπερβαίνουν το 50%. Ο διεθνής αξιολόγησης S&P τοποθέτησε προσφάτως την αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις «ανεπτυγμένες» για τον Σεπτέμβριο του 2026.

Και φυσικά η προοπτική εξαγοράς της ΕΧΑΕ από το Euronext Η εξαγορά του Χ.Α από το Euronaxt επιτρέπει στους συμμετέχοντες στις ελληνικές χρηματοπιστωτικές αγορές να ενταχθούν σε ένα δίκτυο άνω των 1.800 εισηγμένων εταιρειών με συνολική κεφαλαιοποίηση αγοράς που υπερβαίνει τα 6 τρισεκ. ευρώ

Οι αποδόσεις στο 9μηνο

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης στο 9μηνο κατέγραψε κέρδη σε ποσοστό 58,43%. Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τα μεγαλύτερα κέρδη, στο διάστημα Νοεμβρίου 2024- Ιουλίου 2025 καταγράφουν οι μετοχές: Alpha Bank (+139,13%), Πειραιώς (+ 96,92%), Eurobank (+71,32%), Εθνική (+71,17%), ΟΛΠ (+60,67%), Κύπρου (+56,03%), Elvalhalcor (+44,54%) ,Μυτιληναίος (+44,33%), και Coca Cola HBC (+43,01%).

Μικρότερη άνοδο σημειώνουν οι τίτλοι: Motor Oil (+28,21%), ΔΑΑ (+27,39%), Aktor (+27,35%) Aegean Airlines (+26,64%), ΕΥΔΑΠ (+26,60%), ΟΠΑΠ (+25,38%), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+25,20%), Σαράντης (+21,60%), Jumbo (+20,98%), ΔΕΗ (+18,26%), Viohalco (+17,86%), ΕΛΠΕ (+11,67%), Τιτάν (+10,82%), και ΟΤΕ (+4,81%). Πτώση σημειώνει μόνο η μετοχή της Lamda Development (-9,86%) .

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.