Τίτλοι τέλους από την ΕΚΤ στις μειώσεις επιτοκίων - Αρχίζουν να «δαγκώνουν« οι νέοι δασμοί Τραμπ - Το μη χείρον βέλτιστον…

Μετά από 8 διαδοχικές μειώσεις η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατεβάζει την αυλαία των μειώσεων στα επιτόκια. Ο πληθωρισμός κινείται στα επίπεδα του 2% οπότε η ΕΚΤ έχει πετύχει τον βασικό της στόχο και έχει τα περιθώρια να αξιολογήσει την πορεία της οικονομίας στην ευρωζώνη, κυρίως τις επιπτώσεις που θα δεχθεί από την επιβολή δασμών για τα ευρωπαϊκά προϊόντα που εξάγονται στις ΗΠΑ βάση της εμπορικής συμφωνίας της προηγούμενης Κυριακής.

Ευρωπαϊκές πηγές, αναφέρουν ότι μόνον εάν υπάρξει καθοδική ισχυρή επιβράδυνση στην ευρωζώνη, λόγω δασμών, η ΕΚΤ μπορεί να εξετάσει μία νέα μείωση των επιτοκίων κατά 0,25 ποσοστιαίες μονάδες τον Δεκέμβριο. Δεν πρόκειται πάντως για το ισχυρό σενάριο.

Η εικόνα που έχει η Φρανκφούρτη για την εμπορική συμφωνία Ευρώπης - ΗΠΑ συνοψίζεται στη φράση “ το μη χείρον, βέλτιστον” δεδομένου ότι οι δασμοί 15% είναι ένα πολύ μικρότερο μέγεθος από δασμούς 30% με τους οποίους απειλούσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Από την άλλη, θεωρείται δεδομένο ότι θα υπάρξει επίπτωση σε βασικούς κλάδους της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, χωρίς ωστόσο, έως τώρα, να μπορεί να αποτιμηθεί η έκταση και το βάθος της.

Έτσι, προς το παρόν η ΕΚΤ δεν πρόκειται να μεταβάλει τις προβλέψεις της για την πορεία του πληθωρισμού και της ανάπτυξης. Ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα κινηθεί στο 2% εφέτος και θα υποχωρήσει σε χαμηλότερα επίπεδα το 2026. Η ανάπτυξη εκτιμάται οτι θα κινηθεί με ρυθμό 0,9% το 2025 και θα ανέβει στο 1,1% το επόμενο έτος.

Τα στοιχεία της Eurostat που δημοσιεύτηκαν αυτήν την εβδομάδα έδειξαν ότι το β’ τρίμηνο του έτους, η ευρωζώνη ανταποκρίθηκε χωρίς απώλειες στο κλίμα διεθνών οικονομικών αναταράξεων που προκλήθηκε όλο το προηγούμενο διάστημα λόγω των προαναγγελιών Τραμπ για τους δασμούς. Η ανάπτυξη σημείωσε άνοδο 0,1% το β’ τρίμηνο συγκριτικά με το προηγούμενο ενώ σε ετήσια βάση κινήθηκε με ρυθμό 1,4%.

Ωστόσο, οι δασμοί δεν έχουν ακόμη αφήσει το πλήρες αποτύπωμά τους στην ευρωπαϊκή οικονομία, κάτι που αναμένεται να φανεί τους επόμενους μήνες, ενώ παραμένει η ανησυχία για τους ασθενικούς και εύθραυστους αναπτυξιακούς ρυθμούς που εμφανίζει συνολικά η ευρωζώνη, κυρίως οι μεγάλες οικονομίες της. Είναι ενδεικτικό ότι η Γερμανία σημείωσε αρνητική ανάπτυξη 0,1% το β’ τρίμηνο εφέτος συγκριτικά με το α’ τρίμηνο (0,4% σε ετήσια βάση), η Ιταλία επίσης κινήθηκε αρνητικά (-0,1%) το δεύτερο τρίμηνο σε σχέση με το πρώτο ( 0,4% σε ετήσια βάση) ενώ η Γαλλία κινήθηκε οριακά σε θετικό έδαφος (0,3%) στη σύγκριση των δύο τριμήνων και με ρυθμό 0,7% σε ετήσια βάση.

Πηγή: skai.gr

