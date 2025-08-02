Σε κατ' αρχήν συμφωνία για σημαντική αύξηση της παραγωγής πετρελαίου φαίνεται να έχουν καταλήξει τα μέλη του OPEC+, που περιλαμβάνει τις χώρες του OPEC και άλλους μεγάλους παραγωγούς αργού όπως η Ρωσία, σύμφωνα με έναν εκπρόσωπο του καρτέλ.

Η κίνηση υποδηλώνει την πρόθεση του OPEC+ να ανακτήσει το μερίδιο του στην παγκόσμια αγορά.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του καρτέλ που επικαλείται το Bloomberg, η Σαουδική Αραβία και οι εταίροι της σχεδιάζουν να επικυρώσουν την αύξηση της συνολικής παραγωγής τους κατά 548.000 βαρέλια την ημέρα από τον επόμενο μήνα, στην τηλεδιάσκεψη που θα πραγματοποιήσουν την Κυριακή.

Εάν επιβεβαιωθεί η αύξηση της παραγωγής, ουσιαστικά θα αναστραφεί πλήρως η μείωση στην οποία προχώρησαν οκτώ μέλη του OPEC+ το 2023, κατά 2,2 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, προκειμένου να στηρίξουν τις τιμές του αργού.

Η επικείμενη αύξηση της παραγωγής του OPEC+ έχει ήδη οδηγήσει χαμηλότερα τις τιμές των συμβολαίων μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου και βενζίνης, που είχαν πάρει την ανιούσα λόγω των γεωπολιτικών εντάσεων και της αυξημένης εποχιακής ζήτησης.



Πηγή: skai.gr

