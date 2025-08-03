Πώς οι δασμοί Τραμπ στέλνουν τις αφρικανικές χώρες στα χέρια της Κίνας

Η Αφρική προσπαθεί να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα των δασμών που επέβαλλε ο Ντόναλντ Τραμπ, με τις χώρες της ηπείρου να αντιμετωπίζουν μερικές από τις υψηλότερες χρεώσεις εξαγωγών. Αλλά αυτό που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κρίση ίσως να αποτελεί μια ευκαιρία για την αντίπαλο των Ηνωμένων Πολιτειών, την Κίνα, η οποία εδώ και καιρό φλερτάρει με αφρικανικές χώρες και τώρα τους προσφέρει μια σανίδα σωτηρίας.

«Εμείς (η Αφρική) περνάμε κατευθείαν στα χέρια της Κίνας», δήλωσε στο CNN ο Νιγηριανός οικονομολόγος Μπίσμαρκ Ρεβάνε.

«Αυτό είναι το ατυχές αποτέλεσμα», δήλωσε ο Ρεβάνε για την αναμενόμενη περαιτέρω στροφή της Αφρικής προς την Κίνα, η οποία έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ως ο μεγαλύτερος διμερής εμπορικός εταίρος της ηπείρου.

Τέσσερα αφρικανικά έθνη - η Λιβύη, η Νότια Αφρική, η Αλγερία και η Τυνησία - αντιμετωπίζουν μερικούς από τους αυστηρότερους δασμούς που έχει επιβάλει η κυβέρνηση Τραμπ, με τις επιβαρύνσεις στις εξαγωγές να κυμαίνονται από 25% έως 30%. Δεκαοκτώ άλλες χώρες της ηπείρου επλήγησαν από δασμούς 15%, σύμφωνα με τροποποιημένο πακέτο δασμών που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη από τον Λευκό Οίκο.

Τον Απρίλιο, όταν ανακοινώθηκαν για πρώτη φορά οι εισαγωγικοί δασμοί των ΗΠΑ, ο Τραμπ τους χαρακτήρισε ως «αμοιβαίους» στοχοποιώντας χώρες που, όπως είπε, είχαν εμπορικά ελλείμματα με τις ΗΠΑ. Αλλά ο Τραμπ βάσισε τους δασμούς του στα εμπορικά ελλείμματα των χωρών με τις Ηνωμένες Πολιτείες – όχι στους δασμούς που επιβάλλουν.

Η Νότια Αφρική, μία από τις δυνάμεις της ηπείρου, αμφισβήτησε την επιβολή δασμού 30% στις εξαγωγές της προς τις ΗΠΑ, λέγοντας ότι η απόφαση του Τραμπ δεν βασίστηκε σε «ακριβή απεικόνιση των διαθέσιμων εμπορικών δεδομένων».

Μια ευκαιρία για την Κίνα

Η Κίνα έχει προσφερθεί να μετριάσει τον αντίκτυπο των αμερικανικών δασμών στην Αφρική, λέγοντας τον Ιούνιο ότι θα σταματήσει τους δασμούς στις εισαγωγές για σχεδόν όλους τους Αφρικανούς εταίρους της.

Ο Νοτιοαφρικανός ερευνητής Νέο Λέτσβαλο προέτρεψε τις χώρες να «στραφούν αποκλειστικά στην Κίνα και να την κάνουν τις επόμενες ΗΠΑ».

«Η Αμερική σταδιακά χάνει την παγκόσμια ηγετική της θέση», δήλωσε ο Λέτσβαλο, προσθέτοντας ότι όσο περισσότερες χώρες «εξαρτώνται λιγότερο από τις ΗΠΑ, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευκαιρία για την Κίνα να γίνει μια εναλλακτική λύση».

Πριν από την προθεσμία για τους δασμούς, οι ΗΠΑ δεν είχαν συνάψει εμπορική συμφωνία με κανένα αφρικανικό έθνος παρά τις προσπάθειες της ηπείρου να αποφύγει τους δασμούς, υπογραμμίζοντας τη θέση της Αφρικής στη λίστα προτεραιοτήτων του Λευκού Οίκου.

Ο Λέτσβαλο περιέγραψε την αποτυχία της Αμερικής να διαπραγματευτεί μια συμφωνία με την Αφρική ως «έναν ανοιχτό στόχο για την Κίνα».

Ο αντίκτυπος των δασμών του Τραμπ είναι ήδη αισθητός σε ορισμένες από τις πιο ακμάζουσες οικονομίες της Αφρικής και σε ορισμένες από τις φτωχότερες της ηπείρου, όπως το Λεσότο, στο οποίο επιβλήθηκε δασμός 15%. Προηγουμένως, είχε επιβληθεί δασμός 50% - ένας από τους υψηλότερους συντελεστές - πριν τροποποιηθούν οι χρεώσεις.

Ο πρωθυπουργός του Λεσότο, Σάμιουελ Ματεκάνε, δήλωσε τον Ιούνιο ότι ο τεράστιος δασμός, σε συνδυασμό με τη διακοπή της αμερικανικής βοήθειας προς το έθνος των λίγο πάνω από 2 εκατομμυρίων κατοίκων, «έχει παραλύσει βιομηχανίες που προηγουμένως διατηρούσαν χιλιάδες θέσεις εργασίας». Πριν από τους δασμούς, το Λεσότο επωφελούνταν από μια εμπορική συμφωνία των ΗΠΑ που επέτρεπε σε αυτό και σε άλλες επιλέξιμες χώρες της υποσαχάριας Αφρικής να εξάγουν αγαθά στις ΗΠΑ αδασμολόγητα.

Οι αρχές στο Λεσότο κήρυξαν διετή κατάσταση καταστροφής λόγω των δασμών, καθώς η χώρα προετοιμάζεται για τις επιπτώσεις τους, με την κλωστοϋφαντουργία να αντιμετωπίζει ήδη τεράστιες απώλειες θέσεων εργασίας.

Άλλες βιομηχανίες στη Νότια Αφρική, όπως ο αυτοκινητοβιομηχανικός τομέας, αντιμετωπίζουν επίσης τον κίνδυνο οικονομικών σοκ, ανέφεραν οι αναλυτές.

Είναι η εξάρτηση από την Κίνα επικίνδυνη;

Ο Λέτσβαλο πιστεύει ότι υπάρχουν συνοδευτικοί κίνδυνοι πίσω από τη δελεαστική επιλογή να βασιστούμε στο Πεκίνο για να μετριάσει τον αντίκτυπο των δασμών του Τραμπ.

Η εναλλαγή των ΗΠΑ με την Κίνα «θα μπορούσε να είναι επικίνδυνη», είπε, «ειδικά για ορισμένες νεοσύστατες βιομηχανίες στις (αφρικανικές) χώρες».

«Εάν δεν προστατευτούν, τα κινεζικά προϊόντα θα τα κατακλύσουν και θα τα ξεπεράσουν στον ανταγωνισμό, καθώς πολλές αφρικανικές χώρες είναι αγορές ευαίσθητες στις τιμές», προειδοποίησε.

Η Κίνα έχει επιβάλει κάποιες δικές της ανισορροπημένες εμπορικές συμφωνίες στην Αφρική, με τα εμπορικά ελλείμματα να είναι στρεβλωμένα υπέρ της, σύμφωνα με το China-Global South Project (CGSP), έναν οργανισμό που παρακολουθεί τη συνεργασία της Κίνας με τις αναπτυσσόμενες χώρες.

Επιπλέον, το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών του Πεκίνου προς την Αφρική αποτελείται κυρίως από μεταποιημένα προϊόντα , ενώ οι εξαγωγές της ηπείρου προς την Κίνα είναι συνήθως πρώτες ύλες.

Ο Νοτιοαφρικανός Ραμαφόσα τάχθηκε υπέρ της ισορροπημένης εμπορικής ισορροπίας με την Κίνα όταν συναντήθηκε με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο πέρυσι.

Ο Λέτσβαλο συμβούλεψε ότι, ενώ η Αφρική βασίζεται στην Κίνα για το εμπόριο, πρέπει επίσης να αναζητήσει εγχώριες εναλλακτικές λύσεις.

Συνέστησε την ταχεία εφαρμογή της Αφρικανικής Ηπειρωτικής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (AfCFTA), μιας συμφωνίας που υπεγράφη από τα έθνη της ηπείρου για την ενίσχυση του εμπορίου μεταξύ τους.

