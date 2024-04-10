«Ο τοξικός κυβερνητικός εκπρόσωπος καταφεύγει εκ νέου σήμερα στη γνωστή του τακτική: η επίθεση είναι η καλύτερη άμυνα», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Τολμά, λοιπόν, για πολλοστή φορά, να χαρακτηρίζει το έγκλημα των Τεμπών μη "θέμα". Δεν ακούσαμε σήμερα για "βδέλλες" (αυτός είναι ο χαρακτηρισμός του για την αντιπολίτευση που στηρίζει την απαίτηση των συγγενών για Δικαιοσύνη) αλλά για… influencers», επισημαίνει η αξιωματική αντιπολίτευση σχολιάζοντας ότι «μάλλον δεν έχουν φτάσει ούτε στα δικά του χέρια οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ».

«Λογικό αφού φροντίζουν από το Μαξίμου να τις κρύβουν επιμελώς», συμπληρώνει και απευθύνει στον κ. Μαρινάκη τα εξής ερωτήματα:

- Πρώτον, ενδιαφέρει ή όχι την κυβέρνηση να πληροφορηθεί ποιος έκανε μοντάζ συνομιλιών, δηλαδή αλλοίωση του υλικού μετά από ένα δυστύχημα που στοίχισε τη ζωή 57 ανθρώπων; Το θεωρεί «μη θέμα» και μετά τις δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου του ΟΣΕ κ. Τερεζάκη στον ραδιοφωνικό ΣΚΑΪ;

- Δεύτερον, ποια συνομιλία είχε υπόψη του ο κ. Μητσοτάκης την 1η Μαρτίου του 2023, όταν έκανε τη δήλωση λίγες ώρες μετά το δυστύχημα ότι αυτό οφείλεται «αποκλειστικά σε ανθρώπινο λάθος». Αυτή που δόθηκε στα ΜΜΕ την ίδια μέρα (δηλαδή την μονταρισμένη) ή αυτές που μεταδόθηκαν τις επόμενες μέρες και τις οποίες επικαλείται σήμερα;

- Τρίτον, από χθες το πρωί που δημοσιεύθηκε στην «Καθημερινή» το άρθρο του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανου Κασσελάκη δεν έχουμε λάβει απάντηση σε ένα βασικό ερώτημα, ενώ έχουμε ακούσει πολλά από Μητσοτάκη - Μαρινάκη.

«Επαναφέρουμε λοιπόν το ερώτημα που έθεσε ο Στέφανος Κασσελάκης:Σε συνέντευξη του στον Σταύρο Θεοδωράκη στον Alpha στις 22 Μαρτίου 2023 ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωνε: "Γνωρίζουμε με βεβαιότητα τι μετέφερε το εμπορικό τρένο. Δεν υπήρχε τίποτα εύφλεκτο. Δεν υπήρχε τίποτα ύποπτο στην εμπορική αμαξοστοιχία". Μπορεί σήμερα, ένα χρόνο μετά, να επαναλάβει την ίδια δήλωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή γνωρίζει ότι έλεγε ψέματα; Τον προκαλούμε να το πράξει», καταλήγει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Η απάντηση της κυβέρνησης

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν τα εξής για την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Έχουν το θράσος να μιλούν για τοξικότητα αυτοί που κάνουν προεκλογική εκστρατεία στις πλάτες πονεμένων ανθρώπων και καμπάνια επάνω σε ένα τραγικό δυστύχημα.

Σήμερα, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επανέλαβε το αυτονόητο: ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα μονταζιέρας, δηλαδή αλλοίωσης στοιχείων με σκοπό την παραπλάνηση της κοινής γνώμης σχετικά με τις επίμαχες συνομιλίες.

Ούτε προέκυψε κάτι τέτοιο από κανένα στοιχείο ή οποιαδήποτε δήλωση.

Αντιθέτως ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε να βγάλει άλλη μια ανακοίνωση γεμάτη ψεύδη με παραπλανητικό τίτλο».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

