Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα βρίσκονταν διαχρονικά στην ίδια πλευρά της ιστορίας, καθώς υπερασπίζονταν τις κοινές αξίες της δημοκρατίας και της ελευθερίας, σημείωσε ο Πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στο μήνυμα που εξέδωσε για τη διακήρυξη της Ημέρας της Ελληνικής Ανεξαρτησίας.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται σε ένα ιστορικά υψηλό επίπεδο. Όπως είπε, οι δύο χώρες παραμένουν πιστές σε αυτή την ιστορική παρακαταθήκη και βαδίζουν την ίδια πορεία, καθώς συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να συνεργάζονται στενά για την υποστήριξη της Ουκρανίας.

Τέλος, ο Πρόεδρος Μπάιντεν έπλεξε το εγκώμιο στην ελληνοαμερικανική κοινότητα, περιγράφοντας αναλυτικά τη πολυσχιδή επιρροή και συμβολή της στα τεκταινόμενα της αμερικανικής κοινωνίας.

Η Διακήρυξη του Προέδρου Μπάιντεν για την Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας

«Σαν σήμερα, πριν από περισσότερα από 200 χρόνια, επαναστάτες σε όλη την Ελλάδα ξεσηκώθηκαν με σκοπό την ελευθερία και διακήρυξαν την ανεξαρτησία τους από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σήμερα, τιμούμε την κληρονομιά εκείνων των θαρραλέων Ελληνίδων και Ελλήνων και δεσμευόμαστε εκ νέου στον σκοπό της ελευθερίας και της δημοκρατίας για όλους.

Σε όλη τη διάρκεια της κοινής ιστορία μας, οι λαοί της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών συνδέονται μέσω της κοινής πεποίθησης ότι η δύναμη της διαμόρφωσης της μοίρας μας πρέπει να βρίσκεται στα δικά μας χέρια. Όλες οι γενιές Αμερικάνων και Ελλήνων ενωμένες κάνουν αυτές τις λέξεις πραγματικότητα.

Το είδαμε κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν και τα δύο έθνη πολέμησαν τις δυνάμεις του φασισμού. Το είδαμε κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, όταν οι λαοί μας στάθηκαν ενωμένοι για να επικρατήσουν ενάντια στον κομμουνισμό. Το βλέπουμε σήμερα, καθώς η Ελλάδα και η Αμερική στέκονται μαζί δίπλα σε έναν συνασπισμό περισσότερων από 50 εθνών για να υποστηρίξουν τον γενναίο λαό της Ουκρανίας, καθώς αγωνίζεται για τις ίδιες αξίες που είχαν οι Έλληνες επαναστάτες πριν από περισσότερα από 200 χρόνια: ελευθερία και ανεξαρτησία.

Σήμερα, η συνεργασία, η συμμαχία και η φιλία που μοιράζονται η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ισχυρότερες από ποτέ - σε μεγάλο βαθμό λόγω του θάρρους και του χαρακτήρα της ελληνοαμερικανικής κοινότητας. Από την υπεράσπιση της κοινωνικής δικαιοσύνης και την προώθηση των πολιτικών δικαιωμάτων μέχρι την προσπάθεια να κάνουμε το έθνος μας πιο ελεύθερο και δίκαιο, οι Ελληνοαμερικανοί έχουν ωθήσει τη χώρα μας προς τα εμπρός, ανάβοντας τη φλόγα της ελευθερίας που φούντωσε για πρώτη φορά στην Αθήνα πριν από χιλιάδες χρόνια. Σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου, είχα την τύχη να δω αυτή την καρδιά, την ελπίδα και τη δέσμευση από κοντά και άντλησα έμπνευση από Ελληνοαμερικανούς φίλους, οικογένειες, ηγέτες και πολιτικούς μέντορες.

Σήμερα και κάθε μέρα, ας γιορτάσουμε τους άρρηκτους δεσμούς φιλίας που μοιράζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελληνική Δημοκρατία. Ας συνεχίσουμε να αντλούμε δύναμη από τις ιδέες και το παράδειγμα που έδωσαν οι δύο χώρες μας. Καθοδηγούμενοι από τις υψηλότερες ελπίδες και τα ιδανικά μας, ας δεσμευτούμε εκ νέου για τη διατήρηση, την υπεράσπιση και την προστασία της δημοκρατίας - μαζί.

Τώρα, επομένως, εγώ ο Ιωσήφ Ρ. Μπάιντεν, Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, δυνάμει της εξουσίας που μου ανατίθεται από το Σύνταγμα και τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών, διακηρύσσω δια του παρόντος την 25η Μαρτίου 2024, ως Ημέρα της Ελληνικής Ανεξαρτησίας: Εθνική Ημέρα Εορτασμού της Ελληνικής και Αμερικανικής Δημοκρατίας. Καλώ τον λαό των Ηνωμένων Πολιτειών να τιμήσει αυτή την ημέρα με κατάλληλες τελετές και δραστηριότητες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

