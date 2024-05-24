Όλαφ Σολτς: Δεν υπάρχει ένταλμα σε βάρος του Μπενιαμίν Νετανιάχου

Ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς απέφυγε σήμερα να τοποθετηθεί σχετικά με το εάν η Γερμανία θα εκτελούσε ενδεχόμενο ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο σε βάρος του πρωθυπουργού του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, τονίζοντας ότι ακόμη δεν υπάρχει τέτοιο ένταλμα και ότι το Ισραήλ είναι κράτος με ανεξάρτητη δικαιοσύνη.

«Ένα συμβούλιο δικαστών θα αποφασίσει. Και κατά τη λήψη της απόφασής τους, οι δικαστές θα λάβουν υπ' όψιν τους ότι το Ισραήλ είναι δημοκρατικό κράτος, με ισχυρή και ανεξάρτητη δικαιοσύνη», δήλωσε ο κ. Σολτς, απαντώντας σε σχετική ερώτηση στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον πρωθυπουργό της Πορτογαλίας Λουίς Μοντενέγκρο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

