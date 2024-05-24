Μείωση καθαρής μετανάστευσης προς το ΗΒ κατά 10% καταγράφηκε πέρυσι

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ο καθαρός αριθμός των μεταναστών που εγκαταστάθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια του 2023 ήταν μειωμένος κατά 10% σε σύγκριση με το 2022, που ήταν χρονιά ρεκόρ σε ό,τι αφορά τα αντίστοιχα στοιχεία.

Συγκεκριμένα, στο 12μηνο έως και τον Δεκέμβριο του 2023 στο Ηνωμένο Βασίλειο ήρθαν 685.000 μετανάστες περισσότεροι από όσους κατοίκους έφυγαν για άλλες χώρες. Το 2022 ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 764.000.

Το Γραφείο Εθνικής Στατιστικής που συντάσσει τα στοιχεία σχολίασε ότι είναι ακόμα νωρίς για να εκτιμήσει κανείς κατά πόσο πρόκειται για την αρχή μιας πτωτικής τάσης.

Με την ανακοίνωση των στοιχείων να γίνεται στην αρχή της προεκλογικής περιόδου, σημειώνεται πως παρά τη μείωση ο αριθμός των μεταναστών είναι τριπλάσιος από την περίοδο των εκλογών του 2019, τις οποίες οι Συντηρητικοί κέρδισαν με βασική δέσμευση τη μείωση των μεταναστευτικών αφίξεων.

Πάντως, ο αρμόδιος υπουργός Εσωτερικών Τζέιμς Κλέβερλι σημείωσε πως με την περσινή μείωση αποδεικνύεται ότι το σχέδιο της απερχόμενης κυβέρνησης Σούνακ «λειτουργεί», αν και παραδέχθηκε ότι «έχουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα».

Τα στοιχεία δείχνουν πως σχεδόν 1,22 εκατομμύρια άνθρωποι εγκαταστάθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2023 και 532.000 έφυγαν (κυρίως μη Ευρωπαίοι απόφοιτοι). Οι αφίξεις είναι ελαφρώς λιγότερες από τις 1,26 εκατομμύρια του 2022.

Το 85% των αφίξεων ήταν μετανάστες από χώρες εκτός ΕΕ, κυρίως από Ινδία (250.000), Νιγηρία (141.000), Κίνα (90.000), Πακιστάν (83.000) και Ζιμπάμπουε (36.000). Το 10% ήταν πολίτες της ΕΕ και το υπόλοιπο 5% Βρετανοί που επαναπατρίστηκαν.

Συγκεκριμένα, οι πολίτες κρατών-μελών της ΕΕ που ήρθαν το 2023 για εγκατάσταση στο Ην. Βασίλειο δεν ξεπέρασαν τις 126.000. Μέχρι τις αλλαγές που επέφερε το Brexit οι Ευρωπαίοι ήταν ο κύριος όγκος των μεταναστών στη Βρετανία.

Ο συχνότερος λόγος για την έλευση των μεταναστών ήταν πλέον η εργασία και όχι οι σπουδές - και οι μετανάστες αυτοί προέρχονταν κυρίως από χώρες εκτός ΕΕ (423.000). Σχεδόν οι μισές από τις αφίξεις αυτής της κατηγορίας προέρχονταν από την Ινδία και τη Νιγηρία.

Πρόκειται κυρίως για εργαζόμενους που απορροφήθηκαν στο σύστημα υγείας, ενώ ακόμα μεγαλύτερος ήταν ο αριθμός των εξαρτώμενων μελών οικογενειών αυτών των εργαζομένων που έλαβαν βίζα διαμονής.

