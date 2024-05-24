Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει το κάψιμο του Κορανίου, αλλά και άλλων βιβλίων, που φέρεται να έκαναν Ισραηλινοί στρατιώτες στη Γάζα.



Η Στρατιωτική Αστυνομία των IDF διερευνά περιστατικά στα οποία στρατιώτες βιντεοσκοπήθηκαν να καίνε βιβλία, συμπεριλαμβανομένου ενός Κορανίου, κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων στο θύλακα.



Πλάνα από το κάψιμο βιβλίων τραβήχτηκαν από τους στρατιώτες, ανέβηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αργότερα επαναδημοσιεύτηκαν από παλαιστινιακούς λογαριασμούς. Ένα βίντεο, που φέρεται να τραβήχτηκε στην περιοχή της Ράφα, δείχνει έναν Ισραηλινό στρατιώτη να κρατά ένα Κοράνι πριν το πετάξει στη φωτιά.

[@tamerqdh] unveils alarming footage depicting Israeli soldiers burning Quran book within a mosque in Gaza.



The video captures a soldier tossing the Quran into flames as the mosque is set ablaze. pic.twitter.com/qTuYZ0rejm May 21, 2024



Μια άλλη φωτογραφία, σύμφωνα με πληροφορίες από το Πανεπιστήμιο Aqsa στην πόλη της Γάζας, δείχνει έναν στρατιώτη να ποζάρει μπροστά από ένα ράφι που έχει πυρποληθεί.



Απαντώντας στα περιστατικά, οι IDF αναφέρουν ότι η Στρατιωτική Αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνες, τα ευρήματα των οποίων θα υποβληθούν στον Στρατιωτικό Γενικό Εισαγγελέα για επανεξέταση.

Exclusive:



Israeli soldiers set fire Aqsa University [@AqsaUniversity]’s library in Gaza City and took pictures of themselves in front of the flames. pic.twitter.com/9TFMsAM2LG — Younis Tirawi | يونس (@ytirawi) May 23, 2024

Τονίζεται ότι τα «σοβαρά» περιστατικά «δεν συνάδουν με τις αξίες του IDF και τα πρωτόκολλά του». Σχετικά με το κάψιμο του Κορανίου, ο Ισραηλινός Στρατός λέει ότι «σέβεται όλες τις θρησκείες και καταδικάζει πλήρως μια τέτοια συμπεριφορά».



Ο εκπρόσωπος Τύπου των IDF, Αντιναύαρχος Ντάνιελ Χάγκαρι, εξέδωσε δήλωση πριν από αρκετούς μήνες καλώντας τους στρατιώτες να μην βιντεοσκοπούν εάν η τεκμηρίωση δεν εξυπηρετεί επιχειρησιακό σκοπό, λέγοντας ότι τέτοιες ενέργειες παραβιάζουν τις εντολές του στρατού.



Παρά το γεγονός αυτό, και τις οδηγίες άλλων ανώτατων αξιωματικών, οι στρατιώτες συνεχίζουν να τραβάνε και να μοιράζονται τέτοιου είδους βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα.

