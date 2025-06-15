Έκκληση προς τους ηγέτες και τις κυβερνήσεις των κρατών και λαών στην πολύπαθη Μέση Ανατολή, όπου οι πολεμικές συγκρούσεις λαμβάνουν εξαιρετικά επικίνδυνες και ανεξέλεγκτες διαστάσεις, να επιδείξουν την αναγκαία αυτοσυγκράτηση απηύθυνε, μεταξύ άλλων, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος.

«Η μεταξύ μας συνεργασία και ενότης καθίστανται ιδιαιτέρως σήμερον αναγκαίαι, καθώς η υφήλιος συγκλονίζεται από αιματηράς συγκρούσεις και πολέμους, με χιλιάδας θυμάτων και αναριθμήτους πρόσφυγας. Η Ορθόδοξος Εκκλησία οφείλει να δώση γεγονυία τη φωνή την καλήν αυτής μαρτυρίαν κατά της βίας και των συγκρούσεων και υπέρ του διαλόγου και της επικρατήσεως της ειρήνης. Ειδικώτερον κατά την κρίσιμον αυτήν συγκυρίαν, κατά την οποίαν το βλέμμα πάντων ημών είναι εστραμμένον και πάλιν εις την πολύπαθον Μέσην Ανατολήν, όπου αι εξελίξεις λαμβάνουν εξαιρετικώς επικινδύνους και ανεξελέγκτους διαστάσεις. Διά τον λόγον αυτόν απευθύνομεν ηχηράν έκκλησιν προς τους ηγέτας και τας κυβερνήσεις των εμπλεκομένων κρατών και λαών να επιδείξουν την αναγκαίαν αυτοσυγκράτησιν προς όφελος και συμφέρον πρώτον αυτών των ιδίων, αλλά και της ανθρωπότητος συνολικώς» ανέφερε ο Οικουμενικός Πατριάρχης, στην ομιλία του, μετά το συλλείτουργο με τον νέο προκαθήμενο της Εκκλησίας της Αλβανίας, Αρχιεπίσκοπο κ. Ιωάννη, που τελέστηκε σήμερα, Κυριακή των Αγίων Πάντων, 15 Ιουνίου, στον πατριαρχικό ναό του Αγίου Γεωργίου, στο Φανάρι.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης πρόσθεσε στην συνέχεια: «Προσευχόμεθα ο 'Αρχων της Ειρήνης να τους φωτίση να επιλέξουν και να ακολουθήσουν την οδόν του διαλόγου αντί της κλιμακώσεως της πολεμικής βίας. Ικετεύομεν τον Κύριον των όλων να προστατεύη τους αμάχους και αθώα παιδιά. Γνωρίζομεν ότι και ο αδελφός Πάπας Ρώμης Λέων ΙΔ´ απηύθυνε παρομοίαν έκκλησιν. Είθε να εισακουσθούν αι φωναί μας, να επικρατήση η λογική και να τερματισθή ο πόλεμος και το αιματοκύλισμα εις την Μέσην Ανατολήν και εις την σκληρώς δοκιμαζομένην επί τριετίαν και πλέον Ουκρανίαν, καθώς και εις όλας τας περιοχάς του πλανήτου αι οποίαι ταλανίζονται από βιαίας συγκρούσεις».

Στην αντιφώνησή του ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας κ. Ιωάννης, επισήμανε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Σήμερον, η Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας στέκεται με μετριοφροσύνην αλλά και αυτοπεποίθησιν ενώπιον των προκλήσεων του 21ου αιώνος. Η εμπειρία του αδυσώπητου διωγμού και της θαυμαστής ανασυστάσεως έχει ενισχύσει την πίστιν ημών εις την δύναμιν του Σταυρού και της Αναστάσεως, εις την νίκην του φωτός επί του σκότους, της αγάπης επί του μίσους. Οραματιζόμεθα μίαν δυνατήν και ηνωμένην φωνήν της Ορθοδοξίας εις τον σύγχρονον κόσμον, φωνήν μεταφέρουσα το μήνυμα του Ευαγγελίου μετά παρρησίας και σοφίας, προσφέρουσα απαντήσεις εις τα υπαρξιακά ερωτήματα του συγχρόνου ανθρώπου και την θεραπείαν της αγάπης εις τα τραύματα της ανθρωπότητος. Η αποστολή της Εκκλησίας να ενώνη τους λαούς και να τους καθοδηγή προς το φως της Αναστάσεως παραμένει επίκαιρος και επιτακτική όσον ποτέ άλλοτε. Η Εκκλησία της Αλβανίας, κατά το μέτρον των δυνατοτήτων αυτής είναι πρόθυμος να υπηρεσίας εις το μέγα τούτο έργον».

Χθες, ο κ.κ. Βαρθολομαίος υποδέχθηκε στην έδρα του Οικουμενικού Πατριαρχείου τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Ιωάννη, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, την πρώτη μετά την εκλογή του, η οποία ως είθισται πραγματοποιείται στην πρωτόθρονη Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως. Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας συνοδεύεται από τους μητροπολίτες Απολλωνίας και Φίερι κ. Νικόλαο και Βερατίου, Αυλώνος και Κανίνης κ. 'Αστιο, τον Θεοφιλ. Επίσκοπο Κρούγιας κ. Αναστάσιο, Πρωτοσύγκελλο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αλβανίας, τον Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερο κ. Ιωάννη Μερκούρη, Αρχιερατικό Επίτροπο της Ιεράς Μητροπόλεως Αργυροκάστρου, τον Ιερολ. Αρχιδιάκονο κ. Ιωάννη Κοροβέση, και τον Ελλογιμ. Καθηγητή κ. Ανδρέα Ρέμπετση.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας εξέφρασε στον Οικουμενικό Πατριάρχη «την εκ βάθους καρδίας ευγνωμοσύνη» του για την πατρικὴ αγάπη, την αδιάλειπτη στήριξη προς την Εκκλησία της Αλβανίας» λέγοτνας πώς «η παρουσία ημών σήμερον εις το Φανάριον διακηρύττει την αγάπην, τον σεβασμὸν και την αφοσίωσιν ημών προς το σεπτὸν πρόσωπον Υμών και τον υψηλὸν θεσμὸν τον οποίον θεοχαρίτως εκπροσωπείτε».

Πηγή: skai.gr

