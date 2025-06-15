Μέση Ανατολή: Πόλεμος με παγκόσμιες οικονομικές επιπτώσεις

Η κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή εγείρει ανησυχίες για σοβαρές συνέπειες στην παγκόσμια οικονομία, με τις τιμές ενέργειας να δέχονται εντονότερες πιέσεις μέσα σε ατμόσφαιρα αυξημένης αβεβαιότητας. Η πρόσφατη επίθεση του Ισραήλ σε ιρανικές πυρηνικές και πυραυλικές εγκαταστάσεις είχε άμεσο οικονομικό αντίκτυπο: η διεθνής τιμή του πετρελαίου αυξήθηκε κατακόρυφα, ενώ οι επενδυτές επέλεξαν «ασφαλή καταφύγια», όπως ο χρυσός, για τη διασφάλιση των κεφαλαίων τους.

Τα futures στο αργό πετρέλαιο σημείωσαν άνοδο έως και 13%, καθώς οι χρηματαγορές εκτιμούν περαιτέρω εντάσεις. Το Brent αναρριχήθηκε κατά 10%, αγγίζοντας τα 75,15 δολάρια το βαρέλι – τιμή ρεκόρ για το τελευταίο πεντάμηνο.

Αρνητικές προοπτικές για τις αγορές

Σε διεθνές επίπεδο, οι αγορές της Ασίας, της Ευρώπης και των ΗΠΑ ανταπόκριθηκαν αρνητικά στις εξελίξεις αυτές, με τον δείκτη DAX της Γερμανίας να καταγράφει αξιοσημείωτες απώλειες. Στην Ευρώπη, ιδιαίτερα χτυπήθηκαν οι κλάδοι ταξιδιών και ψυχαγωγίας, ενώ οι τομείς ενέργειας και άμυνας έδειξαν τάσεις ταχείας ανάρρωσης.

Στο Ισραήλ, η ανακήρυξη "ειδικής κατάστασης εκτάκτου ανάγκης" οδήγησε το εθνικό νόμισμα, το σέκελ, σε υποχώρηση, ενώ στα σούπερ μάρκετ σχηματίστηκαν ουρές και τα ράφια άδειασαν, με τις καταναλωτικές αγορές σε ορισμένες αλυσίδες να αυξάνονται εντυπωσιακά.

Κίνδυνος για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια

Το μεγαλύτερο ρίσκο εντοπίζεται στην προοπτική ενός παρατεταμένου πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, που θα πίεζε περαιτέρω τις αγορές ενέργειας και τις αλυσίδες εφοδιασμού. Η Μέση Ανατολή συγκαταλέγεται στους πλέον κρίσιμους προμηθευτές πετρελαίου παγκοσμίως. Ειδικά τα Στενά του Ορμούζ διαδραματίζουν καίριο ρόλο: μέσω του συγκεκριμένου πορθμού διέρχονται περίπου το 20% των παγκόσμιων αναγκών σε πετρέλαιο (18-19 εκατ. βαρέλια ημερησίως, κατά την EIA).

Αν η διακίνηση διακοπεί λόγω της σύγκρουσης, αναμένεται νέα εκτίναξη στις τιμές του πετρελαίου, η οποία θα επηρεάσει από τα καύσιμα έως τα τρόφιμα, εντείνοντας τις πιέσεις σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Μεσοπρόθεσμες επιπτώσεις: Ναυτιλία, τουρισμός, παγκόσμια ύφεση

Η κρίση της Μέσης Ανατολής ξεσπά σε μια περίοδο που η παγκόσμια οικονομία ήδη δέχεται πιέσεις από την πολιτική δασμών των ΗΠΑ. Πέρα από το πετρέλαιο, μακρόχρονη στρατιωτική αντιπαράθεση θα επηρεάσει αρνητικά τη ναυτιλία και τον τουρισμό, ιδιαίτερα ενόψει της παρουσίας ενόπλων οργανώσεων όπως οι Χούθι και η Χεζμπολάχ.

Όπως επισημαίνουν αναλυτές, κλιμακούμενη αποσταθεροποίηση στην περιοχή θα οδηγήσει σε περαιτέρω αυξήσεις στα κόστη μεταφορών λόγω των «προσαυξήσεων ασφαλείας» που ήδη επιδιώκουν να επιβάλουν οι ναυτιλιακές εταιρείες. Παράλληλα, αρκετές χώρες -μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Μεγ. Βρετανία- συστήνουν στον εμπορικό τους στόλο να αποφεύγει τα Στενά του Ορμούζ, περιορίζοντας τη ναυσιπλοΐα στην περιοχή.

Με τις διεθνείς αγορές να κινούνται σε αχαρτογράφητα νερά και το ενδεχόμενο ενός πολέμου διαρκείας να παραμένει ανοιχτό, οι προοπτικές για την παγκόσμια οικονομία επιβαρύνονται επιπλέον από τους αμερικανικούς δασμούς και ενδεχομένως να οδηγήσουν σε ένα νέο κύμα παγκόσμιας ύφεσης, σύμφωνα με τις τρέχουσες εκτιμήσεις.

Επιμέλεια: Γιώργος Πασσάς

Πηγή: Deutsche Welle

