Σε εξέλιξη και με ακόμα μεγαλύτερη ένταση είναι από εχθές το ανθρωποκυνηγητό στη Μινεσότα των ΗΠΑ για τον 57χρονο δράστη της δολοφονίας της Δημοκρατικής βουλευτού της πολιτείας Μελίσα Χόρτμαν και του συζύγου της, μέσα στο σπίτι τους.

Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί ως ο 57χρονος Βανς Λούθερ Μπόελτερ, πρώην υπάλληλος της πολιτείας διορισμένος από τον επίσης Δημοκρατικό κυβερνήτη, Τιμ Γουόλζ.

Ο 57χρονος παραμένει άφαντος - πιστεύεται ότι ακόμα βρίσκεται στην περιοχή Twin Cities - ενώ πριν λίγη ώρα όχημα οι αρχές εντόπισαν στο αυτοκίνητό του.

Το όχημα βρέθηκε ακινητοποιημένο στην άκρη ενός αυτοκινητόδρομου, στην κομητεία Sibley.

Zoomed in as much as I can with my phone -- they have swat trucks and are looking in fields and homes for Minnesota lawmaker shooter Vance Boelter. His car was located near here in Sibley County off Highway 25. pic.twitter.com/iGrHzvXkF1 — Brian Entin (@BrianEntin) June 15, 2025

Οι αρχές της κομητείας έχουν στείλει προειδοποίηση στους κατοίκους να είναι σε εγρήγορση, αναφέρει το CNN.

More swat and armored vehicles just showed up where

Minnesota lawmaker suspected shooter Vance Boelter's vehicle was located.

Sibley County off Highway 25. pic.twitter.com/rQRfsBPKg2 — Brian Entin (@BrianEntin) June 15, 2025

Το FBI προσφέρει αμοιβή 50.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη και την καταδίκη του.

Πηγή: skai.gr

