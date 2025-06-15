Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ανθρωποκυνηγητό στη Μινεσότα: Βρέθηκε το όχημα του δράστη της δολοφονίας της βουλευτού - Βίντεο

Το FBI προσφέρει αμοιβή 50.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη και την καταδίκη του.

Ανθρωποκυνηγητό στη Μινεσότα

Σε εξέλιξη και με ακόμα μεγαλύτερη ένταση είναι από εχθές το ανθρωποκυνηγητό στη Μινεσότα των ΗΠΑ για τον 57χρονο δράστη της δολοφονίας της Δημοκρατικής βουλευτού της πολιτείας Μελίσα Χόρτμαν και του συζύγου της, μέσα στο σπίτι τους. 

Ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί ως ο 57χρονος Βανς Λούθερ Μπόελτερ, πρώην υπάλληλος της πολιτείας διορισμένος από τον επίσης Δημοκρατικό κυβερνήτη, Τιμ Γουόλζ. 

minessota

Ο 57χρονος παραμένει άφαντος - πιστεύεται ότι ακόμα βρίσκεται στην περιοχή Twin Cities -  ενώ πριν λίγη ώρα όχημα οι αρχές εντόπισαν στο αυτοκίνητό του. 

Το όχημα βρέθηκε ακινητοποιημένο στην άκρη ενός αυτοκινητόδρομου, στην κομητεία Sibley. 

Οι αρχές της κομητείας έχουν στείλει προειδοποίηση στους κατοίκους να είναι σε εγρήγορση, αναφέρει το CNN.

Το FBI προσφέρει αμοιβή 50.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη και την καταδίκη του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μινεάπολη Δολοφονία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark