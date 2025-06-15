Ο «ειρηνοποιός» Τραμπ σε πόλεμο με την κοινωνία

Η ανακήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης στις ΗΠΑ από τον Αμερικανό πρόεδρο προκαλεί βαθιά ανησυχία σχετικά με τις επιπτώσεις στην πολιτική και κοινωνική σταθερότητα της χώρας. Όπως παρατηρεί και ο ιστορικός της Τέχνης Ρι Τζέι Κλαρκ στο «London Review of Books», *η πολιτική μιας αυτοκρατορίας σε πτώση είναι ένα μείγμα αγριότητας και γελοιότητας*, χαρακτηρίζοντας τη διακυβέρνηση Τραμπ ως προάγγελο ενός μεταβαλλόμενου και αβέβαιου κόσμου.

Συμβολισμοί και Εσωτερική Ένταση

Χαρακτηριστικό της νέας αυτής εποχής ήταν η πανηγυρική εορτή των 79ων γενεθλίων του Ντόναλντ Τραμπ, συνδυασμένη με τα 250 χρόνια του αμερικανικού στρατού. Η εκδήλωση αυτή έλαβε χώρα σε κλίμα πολιτικής αμφισβήτησης, με πλήθη να διαδηλώνουν κάτω από το σύνθημα *"No Kings"* σε περισσότερες από 2.000 πόλεις. Ταυτόχρονα, η βίαιη επίθεση ενός υπερσυντηρητικού εναντίον πολιτικών του Δημοκρατικού Κόμματος αποτέλεσε ακόμα ένα ανησυχητικό σημάδι όξυνσης της πολιτικής αντιπαράθεσης, όπου, όπως σχολιάζουν αναλυτές, η διαφωνία συχνά αγγίζει πλέον τα όρια της ένοπλης σύγκρουσης.

Ο ίδιος ο Τραμπ, που προεκλογικά είχε παρουσιαστεί ως *"ειρηνοποιός"* και είχε υποσχεθεί άμεση λύση σε διεθνείς κρίσεις, βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της κατηγορίας ότι ενισχύει τις συγκρούσεις, όχι μόνο σε διεθνές επίπεδο αλλά και εντός των ΗΠΑ. Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι κατά την πρώτη του θητεία, είχε εξετάσει το ενδεχόμενο χρήσης του στρατού ενάντια σε *"ανυπάκουους"* πολίτες –μια επιλογή που ξεπερνά παραδοσιακές θεσμικές ισορροπίες.

Η μαζική απέλαση και το μεταναστευτικό

Η πολιτική σκλήρυνσης απέναντι στους μετανάστες κλιμακώθηκε εντός του έτους με μια σειρά αυστηρών μέτρων: Στα τέλη Ιανουαρίου, η κυβέρνηση ήρε το καθεστώς προστασίας για 600.000 Βενεζουελάνους, ενώ τον Μάρτιο ενεργοποίησε νομοθεσία του 18ου αιώνα που επιτρέπει απελάσεις χωρίς προειδοποίηση. Στις 30 Μαΐου, το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε τη μαζική απέλαση 530.000 μεταναστών από Βενεζουέλα, Νικαράγουα, Κούβα και Αϊτή, έχοντας προηγουμένως εγκρίνει και άλλες δεκάδες χιλιάδες αποπομπές.

Επιχείρηση Στρατού και Εσωτερική Πολιτική Ρήξη

Σε ένδειξη αποφασιστικότητας και αγνοώντας τη βούληση της τοπικής ηγεσίας, ο Τραμπ διέταξε την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στο Λος Άντζελες για την αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης. Με αυτόν τον τρόπο, αποδεικνύει τη δέσμευσή του σε μια πολιτική που ο ίδιος αποκαλεί «μαζικότερη απέλαση της Ιστορίας». Επί του παρόντος, εκτιμάται ότι περίπου 14 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στις ΗΠΑ χωρίς νόμιμα έγγραφα, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες για τις κοινωνικές και οικονομικές συνέπειες μιας τόσο σκληρής γραμμής.

Αντιδράσεις και Προκλήσεις στο Κογκρέσο

Σύμφωνα με την Κάθριν Κλύβερ Ασμπροκ, αναλύτρια διατλαντικών σχέσεων, η στρατηγική Τραμπ δεν αποσκοπεί απλώς στη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης, αλλά στη απόσπαση της προσοχής από άλλα σημαντικά εσωτερικά προβλήματα. Η διάχυτη δυσαρέσκεια που επικρατεί για την οικονομική του πολιτική και οι αμφιλεγόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες στους τομείς του προϋπολογισμού και της φορολογίας συναντούν σθεναρή αντίδραση στο Κογκρέσο. Αν και η αμερικανική κοινωνία έχει επιδείξει ιστορικά αντοχές σε διχαστικές περιόδους, οι νέες συνθήκες φαίνεται να δοκιμάζουν περαιτέρω αυτές τις ισορροπίες.

Αξίζει να σημειωθεί, τέλος, πως η διαφοροποίηση της θέσης Τραμπ έναντι της πολιτικής του Έλον Μασκ, σχετικά με τα δημόσια οικονομικά, καταδεικνύει μια σπάνια αναγνώριση προηγούμενων λαθών. Ωστόσο, παραμένει αβέβαιο αν θα επιλέξει πιο μετριοπαθείς πολιτικές στο μέλλον.

Πηγές: ARD, taz, surplus

Πηγή: Deutsche Welle

