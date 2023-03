«Το βίντεο με τον Ουκρανό στρατιώτη που φέρεται να εκτελείται δείχνει αυθεντικό», ανακοίνωσε ο ΟΗΕ

Το βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με έναν Ουκρανό στρατιώτη, που φέρεται να ήταν αιχμάλωτος πολέμου και να εκτελέστηκε με πυρά αφού φώναξε "Δόξα στην Ουκρανία", "δείχνει αυθεντικό", ανακοίνωσε σήμερα η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

"Λάβαμε γνώση αυτού του βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δείχνει Ουκρανό στρατιώτη εκτός μάχης που φέρεται να εκτελέστηκε από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Βάσει προκαταρκτικής εξέτασης, πιστεύουμε ότι το βίντεο δείχνει αυθεντικό", δήλωσε εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας στο AFP.

Στο βίντεο αυτό διάρκειας περίπου δώδεκα δευτερολέπτων, φαίνεται ένας άνδρας με στρατιωτική στολή, αλλά άοπλος, την ώρα που καπνίζει ένα τσιγάρο. Ένας άλλος άνδρας, που δεν φαίνεται στο βίντεο, λέει στη ρωσική γλώσσα, όπως φαίνεται, σε συνάδελφό του: "τράβηξέ τον βίντεο".

"Δόξα στην Ουκρανία!", αποκρίνεται ο Ουκρανός και αμέσως δέχεται πυρά. Ο άνδρας πίσω από την κάμερα ακούγεται να λέει τότε: "Πέθανε, σκυλί".

Η Ύπατη Αρμοστεία υπενθυμίζει ότι έχει "τεκμηριώσει πολλές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου κατά αιχμαλώτων πολέμου, συμπεριλαμβανομένων εξωδικαστικών εκτελέσεων Ρώσων και Ουκρανών αιχμαλώτων πολέμου".

"Αμερόληπτες και αποτελεσματικές έρευνες πρέπει να διεξαχθούν για όλες αυτές τις κατηγορίες και να λογοδοτήσουν αυτοί που ευθύνονται", υπογράμμισε ο εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητη πηγή τον τόπο ή τον χρόνο κατά τον οποίο τραβήχτηκε το βίντεο αυτό, ούτε αν δείχνει, όπως δηλώνουν οι Ουκρανοί αξιωματούχοι, αιχμάλωτο πολέμου να πέφτει θύμα εγκλήματος πολέμου.

Το βίντεο αυτό έγινε viral τη Δευτέρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλές αναρτήσεις, φωτογραφίες και σκίτσα να αποτίουν φόρο τιμής στον στρατιώτη αυτόν, στο θάρρος του και τον πατριωτισμό του.

Ο ουκρανικός στρατός ορκίστηκε χθες, Τρίτη, να εκδικηθεί για τον θάνατο του στρατιώτη του.

"Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δεδομένα, ο φονευθείς είναι ο στρατιωτικός της 30ης μηχανοκίνητης ταξιαρχίας Τιμόφιι Μικολάιοβιτς Σαντούρα", διευκρινίζουν οι χερσαίες δυνάμεις της Ουκρανίας σε χθεσινή τους ανάρτηση στο Telegram.

Ο εκπρόσωπος της ταξιαρχίας Ανατόλι Γιαβόρσκι δήλωσε στο AFP ότι ο στρατιώτης, ο οποίος ήταν 41 ετών και είχε στρατολογηθεί τον Δεκέμβριο, ήταν από την περιφέρεια Ζιτόμιρ, στην κεντροδυτική Ουκρανία.



Ο Ουκρανός αιχμάλωτος έχει γίνει ήδη σύμβολο στην Ουκρανία, με καλλιτεχνικές απεικονίσεις να τον παρουσιάζουν και σαν μάρτυρα με φωτοστέφανο, ενώ αντιπαραβάλλουν τη μεταχείρισή του με τη μεταχείριση που έχουν οι Ρώσοι αιχμάλωτοι από τις Ουκρανικές δυνάμεις.

Προσοχή! Σκληρές εικόνες στο βίντεο

Russian criminals shoot Ukrainian POW. The last words of the Ukrainian warrior were: Слава Україні! Slava Ukraini (Glory to #Ukraine)



This is how the Russians treat 🇺🇦 POWs.



And this is how Ukrainians treat Russian prisoners of war.



We only can say: Heróyam slava pic.twitter.com/AYKbyzOMJk