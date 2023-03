Ο Πούτιν τίμησε τις γυναίκες της Ρωσίας - Απένειμε μετάλλια στις γυναίκες που «εκπληρώνουν το πατριωτικό τους καθήκον»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν τίμησε σήμερα, με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας της Γυναίκας, όσες γυναίκες «εκπληρώνουν το καθήκον τους» προσφέροντας τις υπηρεσίες τους στη χώρα, αναφερόμενος και στην εισβολή στην Ουκρανία.

«Σήμερα, την ώρα που η Ρωσία είναι εκ νέου αντιμέτωπη με άμεσες απειλές ενάντια στην ασφάλεια και την κυριαρχία της, βλέπουμε πολλά παραδείγματα θάρρους και αποφασιστικότητας», δήλωσε ο Πούτιν στη διάρκεια εκδήλωσης στο Κρεμλίνο.

Ο Ρώσος πρόεδρος απένειμε μετάλλια σε γυναίκες από διάφορους τομείς της οικονομίας και της κοινωνίας, περιλαμβανομένου του στρατού, αλλά και σε πολύτεκνες μητέρες.

«Σε αυτή την αίθουσα υπάρχουν γυναίκες που εκπληρώνουν εντίμως το στρατιωτικό τους καθήκον», συνέχισε ο Πούτιν εκφράζοντας «την ευγνωμοσύνη του προς όλες τις γυναίκες».

Dear women,

On this new spring day, I want to wish you love and mutual understanding with the people you love, and may the warmth that your hearts so generously share return to you and keep you warm too.

