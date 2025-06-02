Βραζιλία: Ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου την επόμενη εβδομάδα ο πρώην πρόεδρος Μπολσονάρου

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου θα εμφανιστεί ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου την επόμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο της δίκης του για «απόπειρα πραξικοπήματος», ανακοίνωσε ο δικαστής που είναι αρμόδιος για την υπόθεση.

«Η εξέταση των κατηγορουμένων θα ξεκινήσει στις 9 Ιουνίου», δήλωσε σήμερα ο δικαστής Αλεσάντρε ντε Μοράες.

Ο 70χρονος Μπολσονάρου κατηγορείται πως ηγήθηκε «εγκληματικής οργάνωσης» που συνωμότησε για να τον διατηρήσει στην εξουσία παρά την εκλογική του ήττα από τον νυν πρόεδρο της Βραζιλίας, τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, τον Οκτώβριο του 2022.

Πηγή: skai.gr

