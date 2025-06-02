Ισραήλ: Αναχαιτίστηκε πύραυλος που εκτόξευσαν οι Χούθι της Υεμένης

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν απόψε ότι αναχαίτισαν πύραυλο που εκτόξευσαν εναντίον του Ισραήλ οι αντάρτες Χούθι από την Υεμένη, ενώ προηγήθηκαν μαρτυρίες για ισχυρές εκρήξεις που ακούστηκαν στον ουρανό της Ιερουσαλήμ.

Σειρήνες συναγερμού είχαν ηχήσει στο κεντρικό τμήμα της χώρας, στην Ιερουσαλήμ, σε αρκετούς οικισμούς της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης και σε ορισμένες περιοχές του νότιου Ισραήλ. Τρία λεπτά νωρίτερα κάτοικοι είχαν λάβει στα κινητά τους τηλέφωνα κατεπείγουσα ειδοποίηση για επικείμενη πυραυλική επίθεση.

Από τις 18 Μαρτίου, όταν οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν ξανά επιθέσεις εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, οι αντάρτες Χούθι έχουν εκτοξεύσει από την Υεμένη 44 βαλλιστικούς πυραύλους και περισσότερα από 10 μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ, τα περισσότερα εκ των οποίων αναχαιτίστηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

