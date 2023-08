Ποιοι είναι οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο - Βέλγιο, Αυστραλία και Χονγκ Κονγκ στην κορυφή της λίστας Κόσμος 13:10, 16.08.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

5

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Οι Βέλγοι είναι οι πλουσιότεροι στον κόσμο, με 228.594 ευρώ πλούτο κατά μέσο όρο, σύμφωνα με στοιχεία του Global Wealth Report