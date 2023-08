Αϊτή: Τρόμος στο Πορτ-ο-Πρενς από επίθεση συμμορίας - Χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους (βίντεο - φωτογραφίες)

Με τα πόδια, με μοτοσικλέτες ή στοιβαγμένοι μέσα σε αυτοκίνητα, χιλιάδες κάτοικοι, φορτωμένοι σακούλες και βαλίτσες, εγκατέλειπαν χθες Τρίτη μία συνοικία της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς που δέχθηκε επίθεση συμμορίας με αρχηγό τον Ρενέλ Ντεστινά –γνωστός επίσης ως Τι Λαπλί και καταζητούμενος από την αμερικανική ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI)

Τουλάχιστον 3.120 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει από χθες τη συνοικία, ενώ ο αριθμός αυτός μπορεί να συνεχίσει να αυξάνεται, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου.

The citizens of Port-au-Prince's Carrefour Feuilles neighborhood have been fleeing a new attack by the Grand Ravine gang all night. #haiti pic.twitter.com/wzGatCDIMw