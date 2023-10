Οι ρωσικές δυνάμεις άμυνας κατέρριψαν drone κοντά στη Μόσχα Κόσμος 07:26, 07.10.2023 linkedin

Η επίθεση, που αποκρούστηκε πάνω από την περιοχή της Ίστρα, βορειοδυτικά της πρωτεύουσας, ήταν απόπειρα της Ουκρανίας να επιτεθεί σε ρωσικές εγκαταστάσεις, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας