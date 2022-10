Το Κίεβο χλευάζει τη Ρωσία για τη γέφυρα της Κριμαίας: Η Κραυγή του… Πούτιν, τα χρόνια πολλά της Μέριλιν

«Πάρτι» κάνουν οι Ουκρανοί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά το σαμποτάζ στη γέφυρα στο Στενό του Κερτς στην Κριμαία, που υπέστη σοβαρές ζημιές μετά το σαμποτάζ. Από το «πάρτι» δεν λείπουν και οι Ουκρανοί αξιωματούχοι.

Ο σύμβουλος του υπουργείου Εσωτερικών Άντον Γεραστσένκο, έχει αναρτήσει την… Κραυγή του Πούτιν, δηλαδή μια σατιρική παραλλαγή του πίνακα που δημιούργησε ο Νορβηγός εξπρεσιονιστής καλλιτέχνης Έντβαρτ Μουνκ το 1893. Στο φόντο του πίνακα τι άλλο; Η γέφυρα.

All trains and buses from Russia to Crimea were canceled, tickets aren't available for sale.



Southern group of Russian troops has temporarily lost its railway supply - it's technically there but runs along the entire mainland front line. pic.twitter.com/UpKBTrpnRC