Όταν το Κίεβο δήλωνε ότι η γέφυρα της Κριμαίας πρέπει να καταστραφεί, και η Μόσχα απειλούσε με αντίποινα

Μπορεί ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου Μιχαΐλο Ποντολιάκ να έδειξε να παραδέχεται ότι πίσω από την έκρηξη στη στρατηγικής σημασίας γέφυρα στο Στενό του Κερτς βρίσκεται το Κίεβο, ωστόσο πολλοί αξιωματούχοι της ουκρανικής κυβέρνησης είχαν κάνει λόγο για καταστροφή της γέφυρας ήδη από τους περασμένους μήνες, μεταξύ αυτών και ο ίδιος ο Ποντολιάκ.



Ενδεικτικά, το Μάρτιο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας, Αλεξέι Ντανίλοφ είχε κάνει λόγο για πρόθεση του Κιέβου να εξαπολύσει επίθεση στη γέφυρα της Κριμαίας. Ο αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ τον απείλησε ότι «σε περίπτωση επίθεσης στη γέφυρα της Κριμαίας, θα μπορούσε να γίνει στόχος της απάντησης της Ρωσίας».



Ο απεσταλμένος της Ρωσικής Κρατικής Δούμας από την Κριμαία Μιχαήλ Σερεμέτ είχε δηλώσει ότι η απειλή του Κιέβου για επίθεση στη γέφυρα της Κριμαίας είναι αυτοκτονία.

«Η γέφυρα της Κριμαίας προστατεύεται από σύγχρονα συστήματα αεράμυνας. Η γέφυρα έχει αξιόπιστη προστασία, επομένως δεν συμβουλεύω τους Ναζί του Κιέβου να προσπαθήσουν να πραγματοποιήσουν προβοκάτσιες. Σε αντίθετη περίπτωση, τις προκλήσεις και τα σχέδιά τους θα ακολουθήσουν κεραυνοβόλα αντίποινα» είχε προειδοποιήσει.

Τον Αύγουστο ο Μιχαΐλο Ποντόλιακ, μιλώντας για τη γέφυρα της Κριμαίας, σημείωσε ότι «τέτοια αντικείμενα πρέπει να καταστραφούν» γιατί κατασκευάστηκαν παράνομα. Επιπλέον, επέστησε την προσοχή στη μεγάλη στρατηγική σημασία της γέφυρας. Ένας άλλος σύμβουλος του επικεφαλής του γραφείου του Ζελένσκι, ο Ολεξέι Αρέστοβιτς, είχε απειλήσει να επιτεθεί στις εγκαταστάσεις «μόλις είναι τεχνικά δυνατό». Ο Ουκρανός βουλευτής Αλεξέι Γκοντσαρένκο δήλωσε μάλιστα ότι συζήτησε σχέδια για επίθεση στη γέφυρα με τον Βρετανό υπουργό Άμυνας Μπεν Γουάλας τον Ιούνιο.

«Η Ρωσία είναι έτοιμη να απαντήσει άμεσα ασύμμετρα σε κάθε προσπάθεια του Κιέβου να επιτεθεί στη γέφυρα της Κριμαίας» απάντησε τότε ο πολιτικός αναλυτής Πάβελ Σιπίλιν, σχολιάζοντας τις απειλές από το γραφείο του προέδρου της Ουκρανίας.

Η γέφυρα αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις υποδομής της Μόσχας στην κατεχόμενη χερσόνησο. Τη γέφυρα εγκαινίασε προσωπικά ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν το 2018, τέσσερα χρόνια μετά την προσάρτηση της χερσονήσου της Ουκρανίας από τη Ρωσία. Το έργο κόστισε δισεκατομμύρια.

Πανηγυρίζει σε ανάρτησή της στο Telegram η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας:

«Πρωί στη γέφυρα της Κριμαίας. Οι δεξαμενές καυσίμων καίγονται. Καταστράφηκε και τμήμα του οδοστρώματος! Όλα θα είναι Ουκρανία!»

