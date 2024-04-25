Λογαριασμός
Με το «δεξί» στην πρεμιέρα του Open της Μαδρίτης η Σάκκαρη

Η Ελληνίδα τενίστρια ήταν σαρωτική στην πρεμιέρα της στη Μαδρίτη, επικρατώντας 2-0 σετ της Ντόνα Βέκιτς και προκρίθηκε στη φάση των «32»

Σάκκαρη, Open, Μαδρίτη

Η Ελληνίδα τενίστρια μετά τις καλές τις παρουσίες σε Μαϊάμι και Τσάρλεστον, πήρε ακόμη μια πρόκριση, αυτή τη φορά στο ATP 1000 της ισπανικής πρωτεύουσας. Εκεί αντίπαλος της ήταν η Κροάτισσα, Ντόνα Βέκιτς, την οποία και καθάρισε σε 82 λεπτά με 2-0 σετ και προκρίθηκε στη των «32» του θεσμού!
Μάλιστα η εμφάνιση της Σάκκαρη ήταν εντυπωσιακή, καθώς μέτρησε επτά άσους, μεγαλύτερα σερί, αλλά και δυο break!Στην επόμενη φάση η Μαρία Σάκκαρη, θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Ελίζ Μέρτενς και τη Σλόουν Στίβενς.

Τα σετ: 6-3, 6-2 σε 83'

Πηγή: sport-fm.gr

