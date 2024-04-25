Ελίασον: «Η καλύτερη σεζόν της καριέρας μου - Με έχει βοηθήσει πολύ ο Αλμέιδα»

Ευτυχισμένος στην ΑΕΚ και πεπεισμένος ότι έγινε καλύτερος παίκτης με τη φανέλα της δήλωσε ο Νίκλας Ελίασον.

Με αφορμή τη σπουδαία εμφάνισή του στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ο Σουηδός εξτρέμ μίλησε στη «Sportbladet».

Παραδέχθηκε λοιπόν ότι διανύει την καλύτερη σεζόν της καριέρας του και εξήρε τη μεγάλη συμβολή του Ματίας Αλμέιδα και στη δική του εξέλιξη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Ελίασον

Για την εξέλιξη που έχει στην ΑΕΚ φέτος: «Νομίζω ότι έχω κάνει μεγάλα βήματα στην ποδοσφαιρική μου εξέλιξη και παίρνω πολλούς πόντους. Την κατατάσσω ως την καλύτερη σεζόν στην καριέρα μου».

Για τα δύο γκολ που πέτυχε κόντρα στον Παναθηναϊκό: «Στο 1-0 παίρνω την μπάλα από τον Πινέδα, μπαίνω μέσα από τα δεξιά και τελειώνω με το αριστερό. Ήταν ένα ωραίο γκολ. Στο 3-0 σουτάρω μετά από απόκρουση του τερματοφύλακα. Δεν ήταν το δυσκολότερο γκολ που έχω βάλει».

Για τις πιθανότητες του τίτλου, με τρεις αγωνιστικές να απομένουν: «Έχουμε αποκτήσει πολύ καλή θέση, αλλά έχουμε ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. Υπάρχει πλήρης εστίαση σε αυτό. Δεν πανηγυρίσαμε πολύ χθες».

Για το αν τον παρακολουθούν από την εθνική Σουηδίας: «Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει κάτι, αλλά ελπίζω. Βάζω όλη μου την ενέργεια να αποδίδω στην ΑΕΚ και θα δούμε που θα οδηγήσει αυτό».

Για τον Ματίας Αλμέιδα: «Είναι ένας απίστευτα ικανός προπονητής και πραγματικά με έχει βοηθήσει πολύ. Παίζουμε διασκεδαστικό ποδόσφαιρο με υψηλή πίεση. Έχει καλό μέλλον μπροστά του σαν προπονητής».

