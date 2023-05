Οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν 18 πυραύλους που εκτόξευσαν οι Ρώσοι στη διάρκεια της νύχτας

Οι ουκρανικές δυνάμεις κατέρριψαν και τους 18 διαφόρων τύπων πυραύλους που εκτόξευσε στη διάρκεια της νύχτας η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας, ανακοίνωσε σήμερα ο αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων Βαλέρι Ζαλούζνι.

Η Ρωσία εκτόξευσε έξι βαλλιστικούς πυραύλους Κινζάλ από αεροσκάφος, εννέα πυραύλους κρουζ Καλίμπρ από πλοία στη Μαύρη Θάλασσα και τρεις πυραύλους εδάφους Ισκαντέρ, ανέφερε ο Ζαλούζνι μέσω της εφαρμογής μηνυμάτων Telegram.

Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανακοίνωσε πως έξι ιρανικής κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη Σαχίντ καταρρίφθηκαν επίσης, καθώς και τρία αναγνωριστικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

There is no military base in Kiev. Yesterday, the 18th missile was destroyed over Kiev ! Thank 🇺🇸🇬🇧🇩🇪🇫🇷🇪🇪🇱🇹🇱🇹🇵🇱🇫🇮🇮🇱 people 🇺🇦🇺🇦🇺🇦 #russiaisaterrorisstate #PutinIsaWarCriminal pic.twitter.com/RpR7zSOcny