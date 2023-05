Νέα σφοδρή αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στο Κίεβο

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές σήμερα αεροπορική επιδρομή στο Κίεβο που ουκρανοί αξιωματούχοι χαρακτήρισαν «εξαιρετικής» έντασης, με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πυραύλους κρουζ και πιθανόν, κατά τις ίδιες πηγές, βαλλιστικούς πυραύλους.

Πρόκειται για την όγδοη τέτοια επιδρομή εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας αυτόν τον μήνα.

Ήταν «εξαιρετική στην πυκνότητά της», περιλάμβανε «τον μέγιστο αριθμό πυραύλων μέσα στο μικρότερο χρονικό διάστημα», ανέφερε ο Σερχίι Πόπκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, μέσω Telegram.

Nuit très compliquée à #Kiev où les forces 🇷🇺 ont envoyées une pluie de missiles et drones



On parle d’une densité similaire à l’attaque du 24/02/2022



Une probable première batterie de missiles #Patriot et un second missile hypersonique #Kinjal détruits



1/4 pic.twitter.com/mVOy3S9ZCK