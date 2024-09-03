Οι νέες αιματηρές τακτικές της Χαμάς και η «ψυχολογική τρομοκρατία»

Η δολοφονία των έξι Ισραηλινών ομήρων από τη Χαμάς σηματοδοτεί το άνοιγμα ενός νέου αιματηρού κύκλου βίας στον πόλεμο στη Γάζα καθώς φαίνεται πως η ισλαμιστική οργάνωση έχει αποφασίσει να σκοτώνει τους ομήρους όταν τα ισραηλινά στρατεύματα επιχειρούν τη διάσωσή τους.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι οι έξι όμηροι δολοφονήθηκαν από τη Χαμάς λίγο πριν ο ισραηλινός στρατός φτάσει στο σημείο.

Οι νέες τακτικές της Χαμάς που για το Ισραήλ ισοδυναμούν με «ψυχολογικό τρόμο» αναμένεται να πυροδοτήσουν περαιτέρω την οργή στην ισραηλινή κοινωνία. Τις τελευταίες τρεις ημέρες, διαδηλωτές πλημμύρισαν τους δρόμους, κατηγορώντας τον Νετανιάχου ότι, κατά την άποψή τους, θυσίασε Ισραηλινούς πολίτες για να παραμείνει στην εξουσία, καθώς δεξιά μέλη του συνασπισμού του απείλησαν να ρίξουν την κυβέρνηση εάν τερματίσει τον πόλεμο.

Αλλά δεν είναι ακόμη σαφές εάν θα αναγκάσουν τον Νετανιάχου να αλλάξει την προσέγγιση του Ισραήλ στον πόλεμο στη Γάζα.

Ορισμένοι αναλυτές εκτιμούν ότι σε αντίθεση με το προηγούμενο διάστημα, η Χαμάς μπορεί να μην πιστεύει πλέον ότι η διατήρηση ομήρων της δίνει πλεονέκτημα έναντι του Ισραήλ.

«Η Χαμάς έβγαλε από την εξίσωση το θέμα των ομήρων. Γνωρίζει ότι αυτή η ισραηλινή κυβέρνηση δεν ενδιαφέρεται για κανενός είδους συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων», δήλωσε στο CNN ο Ταχάνι Μουσταφά, ανώτερος αναλυτής της Παλαιστίνης στο Crisis Group, ένα think tank με έδρα τις Βρυξέλλες.

Σε δήλωση το βράδυ της Δευτέρας, ο εκπρόσωπος της Χαμάς Αμπού Ομπέιντα είπε ότι οι νέες οδηγίες τέθηκαν σε ισχύ μετά από ένα «περιστατικό» στη Νουσεϊράτ, που φαίνεται να αναφέρεται σε επιχείρηση του Ισραηλινού Στρατού τον Ιούνιο που διέσωσε τέσσερις Ισραηλινούς ομήρους από καταυλισμό προσφύγων στην κεντρική Γάζα.

Η επιδρομή, κατά την οποία σκοτώθηκαν 274 Παλαιστίνιοι σημειώθηκε το πρωί, όταν οι δρόμοι ήταν γεμάτοι από κόσμο που ψώνιζε σε μια κοντινή αγορά. Μερικοί από τους μαχητές της Χαμάς σκοτώθηκαν και ο Ισραηλινός Στρατός ανέσυρε με επιτυχία τους ομήρους σώους, αποδυναμώνοντας περαιτέρω το πλεονέκτημα της Χαμάς στις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ.

Έκτοτε, ο Ισραηλινός Στρατός έσωσε έναν ακόμη όμηρο – τον Farhan Al-Qadi , 52 ετών, έναν Βεδουίνο Ισραηλινό πολίτη που ανασύρθηκε από μια σήραγγα στη Γάζα την περασμένη εβδομάδα.

Όταν η Χαμάς πήρε ομήρους περίπου 250 ανθρώπους από το νότιο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, «νόμισαν ότι θα μπορούσαν να τους αξιοποιήσουν για μια συμφωνία ανταλλαγής κρατουμένων», είπε ο Μουσταφά. Αν και είχε συναφθεί συμφωνία ανταλλαγής ήδη από τον Νοέμβριο, δεν έχει επιτευχθεί καινούργια 10 μήνες αργότερα.

Σημείο καμπής

Οι επιτυχημένες διασώσεις μπορεί να βοήθησαν τον Νετανιάχου να υποστηρίξει ότι οι δύο πολεμικοί στόχοι του Ισραήλ που προβλέπουν την καταστροφή της Χαμάς και την επιστροφή των ομήρων μπορούν να επιδιωχθούν ταυτόχρονα, καθησυχάζοντας τις κραυγές για συμφωνία κατάπαυσης του πυρός για τους ομήρους.

Όμως, μετά τη δολοφονία των έξι ομήρων εκατοντάδες χιλιάδες Ισραηλινοί βγήκαν στους δρόμους τη Δευτέρα για να απαιτήσουν από την κυβέρνηση του Νετανιάχου να συνάψει συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων, σε μια από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις από την έναρξη του πολέμου. Πολλοί αναρωτήθηκαν αν η πανεθνική οργή μπορεί να είναι αρκετή για να του ασκήσει πιέσεις.

Αντίθετα, ένας προκλητικός και πολεμοχαρής Νετανιάχου στις πρώτες του δηλώσεις μετά την ανάσυρση των σορών εμφανίστηκε ακόμα πιο αποφασιστικός να επιβάλλει τη στρατηγική του στη Γάζα. Είπε ότι το Ισραήλ θα ανταποδώσει σθεναρά απέναντι στη Χαμάς για τη δολοφονία των έξι ομήρων, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η απάντηση θα είναι παρόμοια με το χτύπημα κατά της Χεζμπολάχ τον Ιούλιο που σκότωσε τον ανώτατο διοικητή της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης Φουάντ Σουκρ.

Τόνισε ξανά τη δέσμευσή του να πολεμήσει έως ότου ηττηθεί η Χαμάς και επανέλαβε την άρνησή του να αποσύρει στρατιώτες από τα σύνορα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου – ένα κρίσιμο σημείο που απειλεί για άλλη μια φορά να εκτροχιάσει τις συνομιλίες για την επίτευξη συμφωνίας.

Αν και ο Νετανιάχου αρνήθηκε να αποσύρει στρατεύματα από τον Διάδρομο της Φιλαδέλφειας μετά τις πιέσεις, οι αναλυτές λένε ότι η δολοφονία των έξι ομήρων από τη Χαμάς ήταν ένα σημείο καμπής, οδηγώντας πολλούς στη χώρα να αναρωτηθούν εάν το Ισραήλ ξεπερνάει τα όρια στο να επιτύχει τη στρατιωτική του ισχύ και αν αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους περισσότερους από 100 ομήρους που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα.

«Αυτό που είδαν πολλοί Ισραηλινοί είναι ότι η καταδίωξη της Χαμάς δεν σημαίνει την επιστροφή των ομήρων. Εμποδίζει την επιστροφή των ομήρων», δήλωσε στο CNN ο Όρι Γκόλντμπεργκ, Ισραηλινός πολιτικός αναλυτής και λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Ράιχμαν στο Τελ Αβίβ.

«Έγινε πολύ σαφές ότι η παρουσία του Ισραηλινού Στρατού έπαιξε άμεσο ρόλο στην απόφαση των μαχητών της Χαμάς να τους σκοτώσουν», είπε. «Η αίσθηση ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου είναι ανίκανη, ότι ο Νετανιάχου τα κάνει όλα αυτά για τους δικούς του λόγους, είναι πλέον πολύ πιο ισχυρή για πολλούς ανθρώπους. Οπότε νομίζω ότι είναι μια στιγμή καμπής».

Ο Nimrod Novik, συνεργάτης στο Ισραηλινό Πολιτικό Φόρουμ και πρώην ανώτερος σύμβουλος του εκλιπόντος πρωθυπουργού Σιμόν Πέρες, είπε ότι πολλοί Ισραηλινοί βρέθηκαν μπροστά σε δύο διαπιστώσεις: Τον θάνατο των έξι ομήρων και μετά την ομιλία του Νετανιάχου, «τη συνειδητοποίηση ότι ο Νετανιάχου είναι αποφασισμένος να επιδιώξει μια απεριόριστη κατοχή της Γάζας».

Νέα κόκκινη γραμμή

Ο θάνατος των έξι ομήρων προκάλεσε επίσης την τελευταία διαμάχη μεταξύ του Νετανιάχου και του Ισραηλινού υπουργού Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ. Σύμφωνα με αναφορές σε ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, οι δύο άνδρες συγκρούστηκαν έντονα για το εάν, στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, ο ισραηλινός στρατός θα έπρεπε να εγκαταλείψει τον διάδρομο της Φιλαδέλφειας.

Ο Γκάλαντ φέρεται να είπε στον Νετανιάχου ότι η επιμονή σε αυτόν τον όρο σημαίνει ότι «δεν θα υπάρξει συμφωνία και δεν θα απελευθερωθούν όμηροι».

Ανεξάρτητα από αυτό, το υπουργικό συμβούλιο προχώρησε στην ψηφοφορία για τα σχέδια που παρουσίασε ο Νετανιάχου, εγκρίνοντάς τα με οκτώ προς μία ψήφους, με τον Γκάλαντ να είναι ο μόνος που διαφωνεί.

Ο Νόβικ, ο πρώην σύμβουλος του Πέρες, είπε ότι η νέα επιμονή στον Διάδρομο της Φιλαδέλφειας είναι απλώς συμβολική.

Η παραμονή στον διάδρομο «δεν έχει καμία αξία ασφάλειας», είπε ο Νόβικ.

Αν μη τι άλλο, μια κατάληψη του διαδρόμου – που περνά δίπλα σε πυκνοκατοικημένες πόλεις – κινδυνεύει να θέσει σε κίνδυνο τα ισραηλινά στρατεύματα, όπως έδειξε η προηγούμενη κατοχή του από το Ισραήλ που έληξε το 2005, προειδοποίησε ο Novik.

Από τότε που τέθηκε το θέμα του διαδρόμου τον περασμένο μήνα, η Χαμάς δήλωσε ότι δεν θα συμφωνήσει με την κόκκινη γραμμή του Νετανιάχου.

«Σε αυτό το σημείο, δεν μπορούν να δεχτούν τίποτα περισσότερο από τα αιτήματα που ζητούν τώρα: Πλήρης παύση των εχθροπραξιών και πλήρης αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων», είπε ο Μουσταφά. «Αν αποδεχτούν κάτι λιγότερο από αυτό που απαιτούν, θα ήταν πολιτική αυτοκτονία για το κίνημα».

Η επιμονή του Νετανιάχου στη διατήρηση στρατευμάτων κατά μήκος του διαδρόμου μπορεί επίσης να οδηγήσει σε περαιτέρω ένταση μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες κατά τη διάρκεια των πολύμηνων διαπραγματεύσεων επέμεναν ότι το Ισραήλ πρέπει να αποσυρθεί πλήρως από τη Γάζα μετά τον πόλεμο.

Όταν ρωτήθηκε τη Δευτέρα εάν ο Νετανιάχου έκανε αρκετά για να καταλήξει σε συμφωνία, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν είπε απλά: «Όχι».



Πηγή: skai.gr

