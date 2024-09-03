Νετανιάχου: Αν φύγουμε από τον διάδρομο της Φιλαδέλφειας, η Χαμάς θα επαναλάβει την 7η Οκτωβρίου

Επιμένει στις θέσεις του ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, παρά τις πιέσεις της κυβέρνησης Μπάιντεν, αλλά και μεγάλου μέρους της ισραηλινής κοινής γνώμης, για συμφωνία με τη Χαμάς



Υπερασπιζόμενος τον εαυτό του ενάντια στις κατηγορίες για παρεμπόδιση μιας συμφωνίας για τους ομήρους το βράδυ της Δευτέρας, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υποστήριξε σθεναρά αυτό που είπε ότι είναι «στρατηγικά επιτακτικό» να παραμείνουν σταθμευμένα τα ισραηλινά στρατεύματα κατά μήκος του λεγόμενου Διαδρόμου της Φιλαδέλφειας, δηλαδή κατά μήκος των συνόρων της Γάζας με την Αίγυπτο.



Μιλώντας με δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου στην Ιερουσαλήμ, ο Νετανιάχου επέμεινε ότι η λωρίδα γης μήκους 14 χιλιομέτρων είναι απαραίτητη για το Ισραήλ για να επιτύχει τους πολεμικούς του στόχους στη Μέση Ανατολή.



Εάν ο Ισραηλινός Στρατός αποσυρόταν ακόμη και για την πρώτη φάση της συμφωνίας, σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσει την απελευθέρωση πολλών ζωντανών ομήρων, δεν θα μπορούσε ποτέ να επιστρέψει, ισχυρίστηκε, και έτσι η Χαμάς θα μπορούσε να επανεξοπλιστεί, να αναβιώσει, και να πραγματοποιήσουν πολλές ακόμη σφαγές όπως αυτή της 7ης Οκτωβρίου.



Απέρριψε τον ισχυρισμό ότι οι έξι όμηροι που δολοφονήθηκαν από τη Χαμάς στη Γάζα την περασμένη εβδομάδα σκοτώθηκαν επειδή οι όροι του είχαν αποτρέψει μια συμφωνία. «Δεν καταφέραμε να τους βγάλουμε. Ήμασταν πολύ κοντά. Είναι τρομερό», είπε. «Αλλά δεν συνέβη εξαιτίας αυτής της απόφασης (για τον διάδρομο της Φιλαδέλφειας). Συνέβη, πρώτον, επειδή (η Χαμάς) δεν θέλουν μια συμφωνία», είπε. «Αναζητώ κάθε μέσο… για να τους φέρω σπίτι», είπε για τους ομήρους.

Η προμήθεια «οξυγόνου» της Χαμάς

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι πολεμικοί στόχοι του Ισραήλ είναι «να καταστρέψει τη Χαμάς, να φέρει πίσω όλους τους ομήρους μας, να διασφαλίσει ότι η Γάζα δεν θα αποτελεί πλέον απειλή για το Ισραήλ και να επιστρέψει με ασφάλεια τους κατοίκους των βόρειων συνόρων στις περιοχές τους», και υποστήριξε ότι «τρεις από αυτούς τους πολεμικούς στόχους περνούν από ένα μέρος: τον Διάδρομο της Φιλαδέλφειας. Αυτό είναι το κανάλι της Χαμάς για οξυγόνο και επανεξοπλισμό».



Προβάλλοντας έναν χάρτη του Ισραήλ και της Γάζας, ο Νετανιάχου σημείωσε ότι «ο άξονας του κακού χρειάζεται τον Διάδρομος της Φιλαδέλφειας», αναφερόμενος στο Ιράν και τους «δορυφόρους» του, προβάλλοντας το επιχείρημα ότι αυτός είναι ακριβώς ο λόγος που το Ισραήλ «πρέπει να τον ελέγξει» και «να μονιμοποιήσει το γεγονός ότι είμαστε εκεί».



Η σημασία του ισραηλινού ελέγχου του διαδρόμου, είπε, είναι «να διασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε άλλη μια 7 Οκτωβρίου και άλλη μια 7 Οκτωβρίου και άλλη μια 7 Οκτωβρίου, όπως έχει υποσχεθεί η Χαμάς».



Επικρίνοντας την Αίγυπτο για αποτυχία να φέρει ασφάλεια στα σύνορα, ο Νετανιάχου επέμεινε ότι είχε καλέσει τον τότε πρωθυπουργό Αριέλ Σαρόν να διατηρήσει τον έλεγχο του διαδρόμου πριν από δύο δεκαετίες.



Πρόσθεσε ότι αργότερα πολέμησε κατά της στρατιωτικής ενίσχυσης της Χαμάς κατά τη διάρκεια πολλών κυβερνήσεων, αλλά παρεμποδίστηκε από την έλλειψη διεθνούς και εγχώριας νομιμότητας για την ανακατάληψη της Γάζας.



Ο Νετανιάχου ζήτησε συγγνώμη από τις οικογένειες των έξι Ισραηλινών ομήρων που βρέθηκαν πρόσφατα νεκροί σε μια σήραγγα της Χαμάς. «Συμφωνήσαμε με τη φόρμουλα που παρουσίασε ο πρόεδρος Μπάιντεν στις 31 Μαΐου», συνέχισε. «Συμφωνήσαμε σε αυτό που αποκαλούσαν ‘’τελική πρόταση γέφυρα’’ στις 16 Αυγούστου. Η Χαμάς απέρριψε την πρώτη. Η Χαμάς απορρίπτει τη δεύτερη».

