Ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα δεχθεί αύριο, Τετάρτη, στην Άγκυρα τον Αιγύπτιο ομόλογό του Άμπντελ Φάταχ αλ-Σίσι, μια ιδιαίτερη επίσκεψη που έχει στόχο να επισφραγίσει τη συμφιλίωση μεταξύ των δύο χωρών, ανακοίνωσε σήμερα η τουρκική προεδρία.

Η επίσκεψη πραγματοποιείται "σε απάντηση" αυτής στα μέσα Φεβρουαρίου του Ερντογάν στην Αίγυπτο, διευκρίνισε η προεδρία στην ανακοίνωσή της.

Οι δύο ηγέτες είχαν προχωρήσει στο άνοιγμα μιας "νέας σελίδας" στις σχέσεις μεταξύ της Άγκυρας και του Καΐρου, οι οποίες διακόπηκαν απότομα μετά την άνοδο του Σίσι στην εξουσία το 2013.

Η αποπομπή από τον Σίσι του πρώτου δημοκρατικά εκλεγμένου προέδρου της Αιγύπτου, του Μοχάμεντ Μόρσι, ο οποίος προερχόταν από τη Μουσουλμανική Αδελφότητα και μεγάλου συμμάχου της Τουρκίας, έκανε τότε τον πρόεδρο Ερντογάν να ορκιστεί ότι δεν θα μιλήσει "ποτέ" σε "κάποιον όπως" ο Σίσι.

Ωστόσο, οι σχέσεις μεταξύ των δύο ανδρών βελτιώθηκαν εδώ και σχεδόν δύο χρόνια, καθώς τα συμφέροντά τους συγκλίνουν πλέον σε αρκετά περιφερειακά θέματα, όπως ο πόλεμος στη Γάζα.

Στα μέσα Φεβρουαρίου στο Κάιρο, Σίσι και Ερντογάν υπέγραψαν αρκετές συμφωνίες και τάχθηκαν υπέρ μιας ενίσχυσης των εμπορικών ανταλλαγών και μιας διπλωματικής συνεργασίας στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική.

Οι εμπορικές ανταλλαγές μεταξύ των δύο χωρών ουδέποτε σταμάτησαν κατά τη διάρκεια αυτής της δεκαετίας απομάκρυνσης: η Άγκυρα είναι ο πέμπτος εμπορικός εταίρος της Αιγύπτου και το Κάιρο είναι ο πρώτες οικονομικός εταίρος της Τουρκίας στην Αφρική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.