«Μια αφόρητη δοκιμασία»: τα παιδιά της 71χρονης Ζιζέλ Πελικό, την οποία νάρκωνε και βίαζε ο σύζυγός της επί μια δεκαετία μαζί με δεκάδες αγνώστους που στρατολογούσε στο διαδίκτυο, βγήκαν εμφανώς σοκαρισμένα από τη δικαστική αίθουσα, μετά τη μακρά και ωμή παρουσίαση των γεγονότων, με λεπτομέρειες που προκαλούσαν ναυτία.

Η Ζιζέλ, παρέμεινε στωική και δεν άφησε να φανεί κανένα συναίσθημα κατά τη δεύτερη ημέρα της ακροαματικής διαδικασίας για μια πρωτοφανή υπόθεση στα γαλλικά δικαστικά χρονικά. Η γυναίκα, το κύριο θύμα, βρίσκεται αντιμέτωπη με τους 51 κατηγορούμενους στο ποινικό δικαστήριο του Βοκλίζ, στην Αβινιόν.

⚖️ "La honte doit changer de camp": conformément au souhait de la victime, le huis clos a été refusé lundi à Avignon au procès du retraité accusé d'avoir drogué son épouse et recruté des dizaines d'inconnus sur internet pour la violer, pendant dix ans #AFPVertical ⤵️ pic.twitter.com/DueL7Pmvml — Agence France-Presse (@afpfr) September 2, 2024

Εκτός από τον σύζυγό της, άλλοι 50 άνδρες, ηλικίας από 26 έως 74 ετών, διώκονται για βιασμό με επιβαρυντικές περιστάσεις και εάν κριθούν ένοχοι μπορεί να καταδικαστούν σε κάθειρξη 20 ετών.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των γεγονότων από τον πρόεδρο του δικαστηρίου, τον Ροζέ Αρατά, ο οποίος συνόψισε, με μονότονο και ψυχρό τόνο, τους 31 τόμους του κατηγορητηρίου, ο βασικός κατηγορούμενος, ο Ντομινίκ Πελικό, κοιτούσε με απλανές βλέμμα. Κάποιες φορές συζητούσε με τη δικηγόρο του, την Μπεατρίς Ζαβαρό, που καθόταν στην άλλη πλευρά του γυάλινου κλουβιού όπου βρίσκονται οι κατηγορούμενοι.

Στη συνέχεια, με ένα απλό «ναι», ο 71χρονος συνταξιούχος, ο «ενορχηστρωτής» των βιασμών σύμφωνα με την εισαγγελία, παραδέχτηκε την ενοχή του.

Όταν ρωτήθηκαν με τη σειρά τους ένας προς έναν, μόνο οι 14 από τους 48 συγκατηγορουμένους του που ήταν παρόντες παραδέχτηκαν τα γεγονότα. Οι τρεις μάλιστα ζήτησαν συγγνώμη από το θύμα. Ένας από τους κατηγορουμένους διαφεύγει και δικάζεται ερήμην ενώ ένας δεύτερος ήταν απών σήμερα από το δικαστήριο για λόγους υγείας.

Καθισμένα πλάι στη Ζιζέλ, τα τρία παιδιά του ζεύγους δυσκολεύονταν να συγκρατήσουν τα συναισθήματά τους κατά τη διάρκεια αυτής της μακράς και φορτισμένης ημέρας. Το ζευγάρι είναι σε διαδικασία διαζυγίου αφότου αποκαλύφθηκαν τα γεγονότα. Δύο φορές, η Καρολίν Νταριάν (σ.σ. το ψευδώνυμο που χρησιμοποίησε η κόρη της Ζιζέλ για το βιβλίο της που κυκλοφόρησε το 2022, το «Σταμάτησα να σε αποκαλώ μπαμπά») αναγκάστηκε να φύγει από την αίθουσα, ενώ συγκλονιζόταν από τους λυγμούς. Υποστηριζόμενη από τους αδελφούς της, η Καρολίν «έσπασε» όταν ο πρόεδρος του δικαστηρίου αναφέρθηκε στις φωτογραφίες της –προϊόν φωτομοντάζ– που βρέθηκαν στον υπολογιστή του πατέρα της και όπου εμφανιζόταν γυμνή…

🇫🇷🏛️ Dominique #Pélicot hat seine Frau Gisèle über Jahre #betäubt und von Fremden vergewaltigen lassen. Auch seine Tochter hat er offenbar betäubt. #Avignon #Francehttps://t.co/OeKnkkgMJ2 — L'essentiel DE (@lessentielde) September 3, 2024

«Για τα παιδιά, η οδύνη είναι τεράστια», είπε ο δικηγόρος τους, Αντουάν Καμί, σε μια διακοπή της δίκης. «Η Καρολίν έπρεπε να βγει έξω, ήταν αβάσταχτο. Αν και δεν ανακάλυψαν κάτι νέο, μολονότι γνώριζαν την υπόθεση, ήταν ιδιαίτερα δύσκολο το σημερινό πρωινό, αλλά αναγκαίο», πρόσθεσε.

Την Δευτέρα η Ζιζέλ και τα παιδιά της διαφώνησαν με το αίτημα των συνηγόρων υπεράσπισης να διεξαχθεί η δίκη κεκλεισμένων των θυρών. Αντιθέτως, απαίτησαν να γίνουν όλα δημόσια «ώστε η ντροπή να αλλάξει στρατόπεδο».

Procès des viols de Mazan : la fille de la victime a été contrainte de quitter l'audience lors de la lecture des faits. Gisèle Pélicot, face à 51 accusés, exprime son souhait que son histoire soit connue. #Justice #Mazan #DroitsDesFemmes 🕊️ (France Bleu) pic.twitter.com/lbcvyNOmlS — XNews France (@XNews_France) September 3, 2024

Προτού να επιστρέψει στη θέση της, μετά τη δεύτερη έξοδό της από την αίθουσα, η Καρολίν Νταριάν σταμάτησε για μια στιγμή μπροστά στο γυάλινο κλουβί όπου κάθονται οι 18 κρατούμενοι κατηγορούμενοι. Τους κοίταξε, αλλά κανείς δε σήκωσε τα μάτια να την αντικρίσει. Ούτε καν ο πατέρας της, τον οποίο πλέον αποκαλεί «γεννήτορά» της.

Husband 'drugged his wife and invited dozens of men to rape in south of #France'



Dominique Pelicot, 71, is accused of organising online for the strangers, aged between 26 and 74, to come to his home in the southern French village of Mazan to rape his wife, Gisele Pelicot. #news pic.twitter.com/shPn1TyJ5u — Peer Community Hub, Your News Network Zone! 🇨🇦✌️ (@p_communityhub) September 2, 2024

Από τους 51 κατηγορούμενους οι 18, μεταξύ των οποίων και ο σύζυγος, παραμένουν προφυλακισμένοι. Οι υπόλοιποι είχαν αφεθεί ελεύθεροι με εγγύηση. Όσοι κρατούνται είναι εκείνοι που πήγαν πολλές φορές να βιάσουν τη Ζιζέλ –κάποιοι, μέχρι και έξι φορές – ή είχαν βεβαρημένο ποινικό μητρώο, παλαιότερες καταδίκες για ενδοοικογενειακή βία ή βιασμούς, ακόμη και παιδιών.

Εκτός από τον βασικό κατηγορούμενο, μόνο οι 50 από τους συνολικά 72 βιαστές της Ζιζέλ που είχαν καταγραφεί σε φωτογραφίες και βίντεο από τον ίδιο τον σύζυγό της ταυτοποιήθηκαν και βρέθηκαν, έπειτα από μια έρευνα που ξεκίνησε εντελώς κατά τύχη, στις 12 Σεπτεμβρίου 2020. Εκείνη την ημέρα ο Ντομινίκ Π. συνελήφθη σε ένα σουπερμάρκετ του Καρπεντράς, στη νότια Γαλλία, επειδή βιντεοσκοπούσε κάτω από τη φούστα τους τις πελάτισσες. Στην ανάκριση είπε ότι είχε «παρορμήσεις» που «δεν μπορούσε να ελέγξει». Όμως, στις διαδοχικές, αλλεπάλληλες έρευνες που ακολούθησαν, οι αστυνομικοί έπεσαν πάνω σε χιλιάδες φωτογραφίες και βίντεο όπου εικονιζόταν η σύζυγός του, ναρκωμένη και αναίσθητη, να βιάζεται από αγνώστους. Οι βιασμοί ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2011, όταν το ζευγάρι ζούσε ακόμη στο Παρίσι και συνεχίστηκαν από τον Μάρτιο του 2013 μέχρι τον Οκτώβριο του 2020, αφού μετακόμισαν στη Μαζάν, ένα γραφικό χωριουδάκι κοντά στο όρος Βαντού.

Αύριο Τετάρτη οι αστυνομικοί πρόκειται να καταθέσουν πώς συνελήφθησαν οι κατηγορούμενοι. Την επομένη, την Πέμπτη, θα πάρει τον λόγο για πρώτη φορά η Ζιζέλ Π.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

