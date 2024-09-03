Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε ένα podcast που μεταδόθηκε σήμερα Τρίτη ότι έχει ένα «συγκεκριμένο σχέδιο» για να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά δε θα το αποκαλύψει για να μην χαλάσει την «έκπληξη».

«Εάν κερδίσω, ως εκλεγμένος πρόεδρος, θα φροντίσω να επιτευχθεί μια συμφωνία, αυτό είναι σίγουρο», δήλωσε ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων για τον Λευκό Οίκο. «Έχω ένα πολύ συγκεκριμένο σχέδιο για να σταματήσω την Ουκρανία και τη Ρωσία. Και έχω μια κάποια ιδέα – μάλλον όχι σχέδιο, αλλά μια ιδέα – για την Κίνα», διαβεβαίωσε στη συνέντευξη που παραχώρησε στον Λεξ Φρίντμαν.

Ο πρώην πρόεδρος αρνήθηκε να γίνει πιο σαφής όσον αφορά τις λεπτομέρειες αυτών των υποθετικών σχεδίων του. «Αν σας τις δώσω, δεν θα μπορώ να τις χρησιμοποιήσω», είπε, επιμένοντας ότι είναι ανάγκη να κρατήσει ένα στοιχείο «έκπληξης».

Ο Τραμπ έχει δηλώσει πολλές φορές ότι θα τερμάτιζε τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας «μέσα σε 24 ώρες», χωρίς ποτέ να εξηγήσει το πώς. Τους τελευταίους μήνες ωστόσο ασκεί κριτική στην Ουάσινγκτον για τα δισεκατομμύρια δολάρια που δαπανά για να στηρίξει το Κίεβο και ζητά από την Ευρώπη να αναλάβει τον ρόλο που της αναλογεί.

