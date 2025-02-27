Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη συνέντευξη Τύπου με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι η συμφωνία για τις σπάνιες γαίες με την Ουκρανία θα αποτελέσει τη βάση για τις μελλοντικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών.

Σε δηλώσεις του, τόνισε πως οι Αμερικανοί φορολογούμενοι «θα αποζημιωθούν ουσιαστικά για τα χρήματα που δαπανήθηκαν στην Ουκρανία», επισημαίνοντας ότι η συμφωνία θα βοηθήσει στην οικονομική ανάκαμψη των ΗΠΑ.

Παράλληλα, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι καταβάλλει έντονες προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σημειώνοντας πως οι διαπραγματεύσεις προχωρούν με ταχείς ρυθμούς.

«Δουλεύουμε πολύ σκληρά για να βάλουμε τέλος στον πόλεμο, η διαδικασία εξελίσσεται γρήγορα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η συμφωνία αναμένεται να υπογραφεί κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αύριο το πρωί.

Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία αναδεικνύει τη σημασία των αμυντικών επενδύσεων από τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, τονίζοντας την ανάγκη για αυξημένες στρατιωτικές δαπάνες.

«Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για ορισμένες χώρες να καλύψουν τη διαφορά», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι ορισμένα μέλη της Συμμαχίας δεν έχουν ανταποκριθεί στις οικονομικές τους υποχρεώσεις στον τομέα της άμυνας.

Από την πλευρά του, ο Βρετανός πρωθυπουργός, Κιρ Στάρμερ, δήλωσε ότι συζήτησε με τον Ντόναλντ Τραμπ, για την ειρηνευτική συμφωνία για την Ουκρανία που θα είναι «σκληρή αλλά δίκαιη».

Ο Στάρμερ τόνισε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι έτοιμο να αναπτύξει «στρατεύματα στο έδαφος και αεροσκάφη στον αέρα» προκειμένου να στηρίξει τη συμφωνία, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Βρετανίας στη διασφάλιση της σταθερότητας στην περιοχή.

Ερωτηθείς, ωστόσο, για τις εγγυήσεις ασφαλείας προς την Ουκρανία, ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι «πρέπει πρώτα να επιτευχθεί συμφωνία για την ειρήνη».

Πηγή: skai.gr

