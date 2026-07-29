Φρανσίσκο στον Παναθηναϊκό: Το τελευταίο κομμάτι μιας Dream Team που τρομάζει

Ο Φρανσίσκο δεν είναι ένας ακόμη γκαρντ. Την περσινή σεζόν στη EuroLeague ήταν από τους κορυφαίους περιφερειακούς της διοργάνωσης, με 16,5 πόντους, 4,9 ασίστ και πάνω από 40% στο τρίποντο, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να δημιουργήσει αλλά και να εκτελέσει με την ίδια ευκολία. Διαθέτει εξαιρετικό πρώτο βήμα, παίζει άνετα τόσο ως οργανωτής όσο και ως εκτελεστής και μπορεί να λειτουργήσει ιδανικά δίπλα στον Κέντρικ Ναν ή να πάρει μόνος του την ευθύνη όταν η μπάλα «καίει».

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Πηγή: skai.gr

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