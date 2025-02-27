Ο Ντόναλντ Τραμπ αποδέχθηκε σήμερα πρόσκληση από τον βασιλιά Κάρολο Γ' για να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στη Βρετανία κι έτσι ο Αμερικανός πρόεδρος γίνεται ο πρώτος εκλεγμένος πολιτικός ηγέτης στη σύγχρονη ιστορία που θα γίνει δεκτός για δεύτερη φορά από μονάρχη του Ηνωμένου Βασιλείου, μετά την επίσημη επίσκεψή του το 2019, στην πρώτη του θητεία.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ παρέδωσε στον Τραμπ μία επιστολή από τον Κάρολο, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ αμέσως αποδέχθηκε την πρόσκληση.

«Αυτό είναι πραγματικά ιδιαίτερο. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά. Είναι πρωτόγνωρο», είπε ο Στάρμερ στον Τραμπ, καθώς του έδινε την επιστολή.

«Η απάντηση είναι ναι», είπε ο Τραμπ, αναφέροντας στον Βρετανό πρωθυπουργό ότι θα παραστεί με την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ. «Ανυπομονούμε να βρεθούμε εκεί και να τιμήσουμε τον βασιλιά, να τιμήσουμε τη χώρα».

"It's an invitation for a second state visit, this is really special, this has never happened before, this is unprecedented," Keir Starmer says



The UK PM presents US President Donald Trump with a letter from King Charles



Follow live: https://t.co/dtc58GwKos pic.twitter.com/VrMgBgo9CJ — BBC Politics (@BBCPolitics) February 27, 2025

Καμία ημερομηνία για την επίσκεψη δεν ανακοινώθηκε.

Η εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ είχε κάνει δεκτό τον Τραμπ για μια τριήμερη επίσημη επίσκεψη τον Ιούνιο του 2019, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του στον Λευκό Οίκο. Τότε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους είχε παραστεί σε ένα χλιδάτο επίσημο δείπνο και ένα ιδιωτικό γεύμα με τη βασίλισσα, ενώ είχε πιει τσάι με τον Κάρολο, που τότε ήταν διάδοχος του θρόνου.

Με εκείνη την επίσκεψη ο Τραμπ είχε ενταχθεί σε μια ξεχωριστή ομάδα Αμερικανών προέδρων, καθώς μονάχα ο Μπαράκ Ομπάμα και ο Τζορτζ Ου. Μπους είχαν πραγματοποιήσει επίσημες επισκέψεις στη Βρετανία κατά τη διάρκεια της 70χρονης βασιλείας της Ελισάβετ.

Αποδείχθηκε επίσης ότι ήταν ο τελευταίος από τους περισσότερους από 110 επικεφαλής κρατών και κυβερνήσεων που εκείνη έκανε δεκτούς κατά τη διάρκεια της βασιλείας της, πριν από τον θάνατό της τον Σεπτέμβριο του 2022.

Η επίσκεψη δεν ήταν η μοναδική ευκαιρία που ο Τραμπ συναντήθηκε με την Ελισάβετ. Είχε προσκληθεί για τσάι στο Κάστρο του Ουίνδσορ σε μια επίσκεψή του στη Βρετανία το 2018, όταν καταγράφηκε να παραβιάζει το βασιλικό πρωτόκολλο, καθώς δεν είχε υποκλιθεί στη βασίλισσα και κατόπιν περπάτησε μπροστά της καθώς επιθεωρούσαν μια στρατιωτική φρουρά.

Και οι δύο επισκέψεις του στη Βρετανία προκάλεσαν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, με το ταξίδι του το 2018 να κοστίζει στην αστυνομία περισσότερες από 14 εκατομμύρια λίρες, καθώς 10.000 αστυνομικοί είχαν κινητοποιηθεί από ολόκληρη τη Βρετανία.

Ο Τραμπ θέλει ειρηνευτική συμφωνία πριν συμφωνήσει σε ειρηνευτική δύναμη

Ο Ντόναλντ Τραμπ ερωτηθείς για τις διαπραγματεύσεις σχετικά με την ειρήνη στην Ουκρανία δήλωσε στους δημοσιογράφους: ότι «έχουμε προχωρήσει πολύ στις διαπραγματεύσεις για ειρηνευτική συμφωνία» και ανέφερε ότι έχουν πραγματοποιηθεί «καλές συνομιλίες με τη Ρωσία και την Ουκρανία», προσθέτοντας ότι «η Ρωσία έχει ενεργήσει πολύ καλά».

Επίσης, τόνισε ότι μια συμφωνία πρέπει να έχει επιτευχθεί πριν αναπτυχθούν ειρηνευτικές δυνάμεις στην Ουκρανία, μετά τη δήλωση του Κιρ Στάρμερ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ότι ήταν έτοιμος να στείλει Βρετανούς στρατιώτες στην Ουκρανία εάν επιτευχθεί ειρηνευτική συμφωνία.

«Η παροχή ασφάλειας στην Ουκρανία είναι το εύκολο κομμάτι, η συμφωνία είναι το δύσκολο», πρόσθεσε ο Τραμπ.

Σχετικά με τη συμφωνία για τα σπάνια ορυκτά που πρόκειται να υπογραφεί με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αύριο, ο Τραμπ δήλωσε ότι η συμφωνία θα αποτελέσει «δικλίδα ασφαλείας» για την Ουκρανία.

«Ο πρόεδρος Ζελένσκι έρχεται να με δει το πρωί της Παρασκευής. Και θα υπογράψουμε μια πραγματικά πολύ σημαντική συμφωνία και για τις δύο πλευρές, γιατί ουσιαστικά θα μας επιτρέψει να δραστηριοποιηθούμε στη χώρα, να δουλέψουμε εκεί».

Πριν από τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο σήμερα, ο Στάρμερ δήλωσε ότι «μόνο μια αμερικανική δικλίδα ασφαλείας μπορεί να εξασφαλίσει διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία».

Η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ «δεν πρόκειται να συμβεί»

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε ενδεχόμενη ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, λέγοντας ότι «δεν πρόκειται να συμβεί».

«Νούμερο ένα» στόχος του, είπε, είναι να σταματήσει τις μάχες επειδή «χιλιάδες στρατιώτες» έχουν χαθεί.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός είπε ότι θα συζητήσει με τον Τραμπ πώς θα διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία που θα συναφθεί μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας δεν θα παραβιαστεί από τη Ρωσία.

Ο Τραμπ είπε επίσης πως πιστεύει ότι ο Πούτιν θα κρατήσει τον λόγο του και πρόσθεσε: «έχω εμπιστοσύνη ότι αν κάνουμε μια συμφωνία, θα κρατήσει».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.