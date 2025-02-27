Πέθανε ο σκακιστής Μπορίς Σπάσκι

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, ο Ρώσος σκακιστής Μπορίς Σπάσκι, ένας εκ των κορυφαίων στην ιστορία του αθλήματος, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της Διεθνούς Σκακιστικής Ομοσπονδίας (FIDE) Εμίλ Σουτόφσκι.

Γεννηθείς στο Λένινγκραντ (σημερινή Αγία Πετρούπολη), ο Σπάσκι πήρε τη γαλλική υπηκοότητα το 1978. Ήταν ο 10ος παγκόσμιος πρωταθλητής σκακιού – τίτλο τον οποίο κατείχε από το 1969 έως το 1972 όταν ηττήθηκε από τον Αμερικανό Μπόμπι Φίσερ στο Ρέικιαβικ σε μια αναμέτρηση που χαρακτηρίστηκε «κορυφαία του αιώνα».

«Γενιές σκακιστών έχουν μελετήσει και μελετούν ακόμη το παιχνίδι του», δήλωσε στο πρακτορείο TASS ο Αντρέι Φιλάτοφ, πρόεδρος της Ρωσικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, συμπληρώνοντας ότι είναι «τεράστια απώλεια για τη χώρα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.