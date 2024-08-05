Λογαριασμός
Παραιτήθηκε και εγκατέλειψε τη χώρα η πρωθυπουργός του Μπανγκλαντές εν μέσω σφοδρών ταραχών - Βίντεο & φωτογραφίες

Σύμφωνα με το Reuters χιλιάδες διαδηλωτές έχουν εισβάλει στην πρωθυπουργική κατοικία, από την οποία η Χασίνα διέφυγε.

Η πρώην πρωθυπουργός του Μπανγκλαντές

Στη δίνη της βίας είναι παραδομένη τις τελευταίες εβδομάδες η πρωτεύουσα του Μπανγκλαντές, Ντάκα. Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, η πρωθυπουργός της χώρας, Σέιχ Χασίνα,  παραιτήθηκε από το αξίωμά της και διέφυγε στην Ινδία με στρατιωτικό ελικόπτερο.

Στη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, που έχουν ξεκινήσει από τον Ιούλιο, έχουν σκοτωθεί περισσότερα από 300 άτομα.

Μπανγκλαντές

Ο αρχηγός του στρατού του Μπανγκλαντές αναμένεται να απευθύνει διάγγελμα και συνομιλεί με εξωστρατιωτικούς παράγοντες για την κατάσταση στη χώρα, δήλωσε στρατιωτικός αξιωματούχος.

Ο γιος της πρωθυπουργού νωρίτερα απηύθυνε έκκληση στις δυνάμεις ασφαλείας του Μπανγκλαντές να εμποδίσουν οποιαδήποτε κατάληψη της εξουσίας.

Μπανγκλαντές

«Υποχρέωσή σας είναι να εγγυηθείτε την ασφάλεια του λαού και της χώρας μας, καθώς και την προστασία του Συντάγματος», δηλώνει σε ανάρτησή του στο Facebook απευθυνόμενος στις δυνάμεις ασφαλείας ο πολιτικός και επιχειρηματίας με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες προσθέτοντας ότι «δεν πρέπει να επιτρέψουν σε μη εκλεγμένη κυβέρνηση να αναλάβει την εξουσία ούτε για ένα λεπτό».

Την Κυριακή, τουλάχιστον 90 άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ της αστυνομίας και δεκάδων χιλιάδων αντικυβερνητικών διαδηλωτών.

Το διαδίκτυο κόπηκε εντελώς για αρκετές ώρες εν μέσω της «Μεγάλης Πορείας στην Ντάκα».

Οι διαμαρτυρίες -ξεκίνησαν τον Ιούλιο κυρίως από φοιτητές- είχαν ως αίτημα την κατάργηση των ποσοστώσεων για τις θέσεις εργασίας στο δημόσιο.

Ωστόσο, στη συνέχεια μετατράπηκε σε ένα πολύ ευρύτερο αντικυβερνητικό κίνημα.

Ο ΟΗΕ ζήτησε να σταματήσει η «σοκαριστική βία» και κάλεσε τους πολιτικούς του Μπαγκλαντές και τις δυνάμεις ασφαλείας να αυτοσυγκρατηθούν.

Πηγή: skai.gr

