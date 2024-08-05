Στη δίνη της βίας είναι παραδομένη τις τελευταίες εβδομάδες η πρωτεύουσα του Μπανγκλαντές, Ντάκα. Όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, η πρωθυπουργός της χώρας, Σέιχ Χασίνα, παραιτήθηκε από το αξίωμά της και διέφυγε στην Ινδία με στρατιωτικό ελικόπτερο.

Video footage purportedly shows the moment when Hasina fled #Bangladesh. pic.twitter.com/puCigabQSx August 5, 2024

Σύμφωνα με το Reuters χιλιάδες διαδηλωτές έχουν εισβάλει στην πρωθυπουργική κατοικία, από την οποία η Χασίνα διέφυγε.

Ganabhaban, the official residence of Bangladesh PM Hasina stormed by protestors pic.twitter.com/aMbp3KIBEn — Sidhant Sibal (@sidhant) August 5, 2024

Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina has resigned and left the country, media reports said, as more people were killed in some of the worst violence since the birth of the South Asian nation more than five decades agohttps://t.co/9f1L7xRARv — Reuters (@Reuters) August 5, 2024

Στη διάρκεια των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, που έχουν ξεκινήσει από τον Ιούλιο, έχουν σκοτωθεί περισσότερα από 300 άτομα.

Ο αρχηγός του στρατού του Μπανγκλαντές αναμένεται να απευθύνει διάγγελμα και συνομιλεί με εξωστρατιωτικούς παράγοντες για την κατάσταση στη χώρα, δήλωσε στρατιωτικός αξιωματούχος.

Ο γιος της πρωθυπουργού νωρίτερα απηύθυνε έκκληση στις δυνάμεις ασφαλείας του Μπανγκλαντές να εμποδίσουν οποιαδήποτε κατάληψη της εξουσίας.

«Υποχρέωσή σας είναι να εγγυηθείτε την ασφάλεια του λαού και της χώρας μας, καθώς και την προστασία του Συντάγματος», δηλώνει σε ανάρτησή του στο Facebook απευθυνόμενος στις δυνάμεις ασφαλείας ο πολιτικός και επιχειρηματίας με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες προσθέτοντας ότι «δεν πρέπει να επιτρέψουν σε μη εκλεγμένη κυβέρνηση να αναλάβει την εξουσία ούτε για ένα λεπτό».

Την Κυριακή, τουλάχιστον 90 άνθρωποι σκοτώθηκαν και εκατοντάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις μεταξύ της αστυνομίας και δεκάδων χιλιάδων αντικυβερνητικών διαδηλωτών.

Το διαδίκτυο κόπηκε εντελώς για αρκετές ώρες εν μέσω της «Μεγάλης Πορείας στην Ντάκα».

Οι διαμαρτυρίες -ξεκίνησαν τον Ιούλιο κυρίως από φοιτητές- είχαν ως αίτημα την κατάργηση των ποσοστώσεων για τις θέσεις εργασίας στο δημόσιο.

Ωστόσο, στη συνέχεια μετατράπηκε σε ένα πολύ ευρύτερο αντικυβερνητικό κίνημα.

Ο ΟΗΕ ζήτησε να σταματήσει η «σοκαριστική βία» και κάλεσε τους πολιτικούς του Μπαγκλαντές και τις δυνάμεις ασφαλείας να αυτοσυγκρατηθούν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.