ΟΙ ΗΠΑ στέλνουν επιπλέον συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας - THAAD και Patriot - στη Μέση Ανατολή Κόσμος 08:59, 22.10.2023

Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας από το Πεντάγωνο μετά τις πρόσφατες επιθέσεις κατά αμερικανικών στρατευμάτων στην περιοχή - Σε κατάσταση επιφυλακής επιπλέον στρατιωτική δύναμη