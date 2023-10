Δεκάδες νεκροί σε Γάζα και Δυτική Όχθη τη νύχτα ενώ το Ισραήλ ετοιμάζεται για τη χερσαία επίθεση

Τουλάχιστον 55 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στη Λωρίδα της Γάζας, μετά την ανακοίνωση του Ισραήλ ότι θα εντείνει την εκστρατεία βομβαρδισμού του παλαιστινιακού θύλακα, επεσήμανε η κυβέρνηση της Χαμάς.

Τουλάχιστον 55 άνθρωποι σκοτώθηκαν «τη νύκτα ως τις 06:00 το πρωί και περισσότερες από 30 κατοικίες καταστράφηκαν», σημείωσε στην ανακοίνωσή της η κυβέρνηση του παλαιστινιακού κινήματος Χαμάς που κυβερνά τη Γάζα.

Την ίδια στιγμή, 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πολλοί τραυματίστηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζενίν, στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο.

Ο ανταποκριτής του Al Jazeera ανέφερε ότι βομβαρδίστηκε το τέμενος Αλ Ανσάρ στην περιοχή.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) και η Σιν Μπετ – η υπηρεσία εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ – επιβεβαίωσαν την αεροπορική επιδρομή στη Τζενίν και υποστήριξαν ότι έπληξαν υπόγειο καταφύγιο στην περιοχή του τεμένους, το οποίο χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο μαχητές της Χαμάς και του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ.

The IDF & ISA just conducted an aerial strike on a Hamas and Islamic Jihad terrorist compound in the Al-Ansar Mosque in Jenin.



Recent IDF intel revealed that the Mosque was used as a command center to plan and execute terrorist attacks against civilians. pic.twitter.com/gQfyv6wUAV