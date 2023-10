Ο ισραηλινός στρατός προειδοποιεί: Η Χεζμπολάχ σέρνει τον Λίβανο στον πόλεμο Κόσμος 07:58, 22.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Η ένταση στη μεθόριο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου οξύνθηκε περαιτέρω χθες Σάββατο μετά τις συγκρούσεις που σημειώθηκαν, στη διάρκεια των οποίων σκοτώθηκαν έξι μαχητές της Χεζμπολάχ